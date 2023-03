Amanda Manopo dan Arya Saloka Tiba-Tiba Buat Status Medsos Senada, Kode Reuni?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Amanda Manopo dan Arya Saloka kembali menjadi sorotan.

Entah disengaja atau tidak, belum lama ini keduanya sempat mengunggah gambar terkait di akun media sosial (medsos) masing-masing.

Ya Amanda dan Arya sempat mengunggah foto panorama alam di negara Swiss.

Ini diartikan netizen sebagai kode Amanda dan Arya.

Bahkan sejumlah penggemar keduanya menyangka Amanda dan Arya bakal liburan bareng ke negara itu.

Namun, dalam postinganya tersebut ada perbedaan, dimana Amanda Manopo membagikan ulang dari akun Instagram @swiss.beautifuls. Sedangkan, Arya Saloka membagikan ulang dari akun Instagram @landscapes_sisiswiss.

Selain itu, dalam unggahan Arya Saloka ia menambahkan sebuah animasi yang mengucapkan selamat pagi, sementara Amanda Manopo mengucapkan selamat sore.

"Good morning," ujar Arya menampilkan animasi tersebut.

Sementara itu Amanda Manopo mengucap "Sore" pada postingan tersebut.

Lalu di postingan Amanda Manopo tertulis caption. "Switzerland One of the most beautiful country in the world (Swiss Salah satu negara terindah di dunia)," tulis akun yang di repost Amanda Manopo.

Amanda Manopo dan Arya Saloka mengunggah foto panorama Swiss di media sosial mereka masing-masing.

Sontak postingan keduanya pun menjadi perbincangan hangat para penggemar dan meminta Amanda Manopo dan Arya Saloka berlibur bersama.

Melansir laman instagram Aladin.words, Amanda Manopo dan Arya Saloka seolah memberikan isyarat akan pergi ke Swiss.

"SWISS LAGIII, Kalian kode terus yaaa, Jadi kapan niih berangkatnyaaa?," tulis aku Aladin.words.

"Cie mau liburan bareng nih ya kayaknya"