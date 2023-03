PT Gajah Utama Internasional Buka Cabang di Kalsel, Lebih Dekat dengan Konsumen

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - PT Gajah Utama Internasional (GUT), Authorized Dealer Sany, membuka branch baru di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Hal tersebut melihat dari permintaan mining truck yang mengangkut barang tambang, semakin bertambah di setiap target pencapaiannya.

PT Gajah Utama Internasional (GUT) yang merupakan member dari PT Gajah Unggul Internasional (GUI) Group, melaunching kantor baru beralamat di Jalan A. Yani Km 11, Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Selain itu, pada Jumat (10/3/2023), peresmian kantor baru PT GUT ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng, dan pita.

Serta di halaman Hotel Treepark Banjarmasin, PT GUT menampilkan produk terbaru articulate dump truck Sany (SAT40C) dan berbagai produk lainnya seperti Sany Wide Body Dump Truck SKT105S, SKT90S, SKT80S, dump truck SYZ440C, SYZ326C, SYZ320C, sehingga para konsumen dapat menyaksikan langsung bentuk dan kualitas dari mining truck tersebut.

PT Gajah Utama Internasional (GUT) yang merupakan member dari PT Gajah Unggul

Internasional (GUI) Group, melaunching kantor baru beralamat di Jalan A. Yani Km 11,

Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. (banjarmasinpost.co.id/mia maulidya)

Disampaikan oleh Vice President Sales dan Produk Support PT GUT, Bister Pandjaitan, PT GUT membuka cabang resmi di Banjarmasin, menurut ia agar memudahkan dan mempercepat pelayananan kepada para konsumen setia Sany yang berlokasi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng).

Tidak hanya itu, PT GUT juga menyediakan layanan Learning Center dan GUT Exchange Component yang pastinya dapat memudahkan pelanggan dalam ketersediaan alat di masing-masing site.

"Melihat target pasar dari wilayah Kalselteng, memang banyak, bahkan penjualan saat ini sudah kisaran 300 unit perbulan, dan capaian target di tahun 2023 sebanyak 888 unit terjual," kata Bister.

"Dengan adanya branch di Banjarmasin ini agar memudahkan konsumen sekaligus mengefesiensikan waktu pengadaan barang secara langsung di kantor," jelasnya.

Lebih lanjut, saat adanya kenaikan harga batu bara membuat penjualan juga meningkat, tentunya pembukaan cabang baru di Banjarmasin ini sejalan dengan motto perusahaan "Together We Build a Better Tommorow" untuk memenuhi kebutuhan di segment pertambangan tersebut.

Sementara itu, Direktur Utama PT GUT, Suherman, mengatakan dari Sany akan terus memberikan yang terbaik untuk para konsumen pelanggan setia, serta berkomitmen melayani dengan sebaik mungkin demi kepuasan konsumen.

"Pertama kalinya penjualan dari Sany ini dicrane yang menggunakan rantai, dan dari Sany memang menyediakan dump truck dari kelas medium sampai giant," jelasnya.

Sementara itu, Manager Operasional Tempirai Grup, yang berlokasi di Kapuas, Saut Simatupang, merasa senang dengan adanya office di Banjarmasin.

"Ini dapat memudahkan kami juga baik dari pembelian, dan pelayanan jasa mekanik yang langsung tersedia di cabang," tuturnya.

Hal yang serupa juga dirasakan, oleh Direktur PT Levin Latarsia Baratama, yang berlokasi di Rantau dan Sungai Danau, Raga, mengucapkan selamat dengan pencapaian PT GUT saat ini.

"Sebelumnya kami sudah memiliki 19 unit dari merek Sany ini, dan semoga dengan adanya office di Banjarmasin, kecepatannya meningkat," kata dia.

"Saya merasa senang dengan adanya Sany di Banjarmasin, ini menandakan bahwa mereka lebih dekat lagi dengan para konsumen. Saat ini pun tempat kami sudah mempunyai 12 unit, dan nantinya akan nambah lagi dalam perjalanan 2 unit, dengan dump truck pengangkutan 60 ton," tukas Aly The, dari Sinergi Multi Usaha, Anta Gunung Meratus, Kandangan.

Setelah itu, di Hotel Treepark Banjarmasin juga dimeriahkan dengan penampilan tari seni daerah, doorprize dan ditutup dengan penyerahan souvenir bagi pelanggan setia PT GUT. (aol)