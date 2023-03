Chelsea Masih Foya foya Transfer, Datangkan Striker Remaja 31 Gol dan 19 Assist Musim Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Foya foya Chelsea di bursa transfer akan berlanjut. Striker remaja memilih beralih ke Stamford Bridge setelah sebelumnya diadili di Newcastle di Liga Inggris

The Bluesdi transfer foya telah diperpanjang jauh melampaui jendela Januari setelah menyelesaikan penandatanganan Dujuan Richards.

The Phoenix All Stars Academy di Kingston, Jamaika mengumumkan di media sosial pada Sabtu malam bahwa striker remaja itu telah menyetujui persyaratan pra-kontrak dengan The Blues.

Setelah dengan hati-hati mempertimbangkan beberapa opsi, dengan gambar dan video dirinya menandatangani kontrak di garis putus-putus.

Richards yang mencetak 31 gol dan mencetak 19 assist musim lalu untuk timnya saat ini baru-baru ini diadili di akademi Newcastle dan menghadiri hasil imbang 1-1 Liga Premier di St James 'Park bulan lalu, menurut Evening Chronicle.

Namun, dia sekarang telah setuju untuk menjadi rekrutan baru terbaru di Chelsea, yang tampaknya terkesan dengan apa yang mereka lihat dari pemain berusia 17 tahun itu.

Fans dapat melihat sekilas aksi Richards, yang dipanggil ke tim senior Jamaika untuk pertama kalinya untuk sepasang pertandingan persahabatan melawan Trinidad dan Tobago.

Pertandingan pertama berlangsung di Montego Bay pada Sabtu malam, dengan Richards bergabung dalam pengaturan Jamaika oleh sesama pemain muda Chelsea Omari Hutchinson.

"Atas nama Phoenix All Stars Football Academy, saya dengan bangga mengumumkan penandatanganan Dujuan "Whisper" Richards ke raksasa Liga Premier Chelsea FC," demikian pernyataan di Instagram.

“Saya gembira menjadi bagian dari sejarah dan mengetahui bahwa ini hanyalah langkah pertama untuk Whisper karena dia akan terus berkembang dan menjadi superstar seperti yang dia inginkan. Bisikkan aku bangga padamu. Hati dan cinta setiap saat.”

Sebelumnya Chelsea mengklaim kemenangan ketiga berturut-turut mereka di semua kompetisi dengan gol dari Ben Chilwell, Kai Havertz dan Mateo Kovacic mengamankan kemenangan 3-1 atas Leicester City di Stadion King Powe

Momen keajaiban Enzo

Enam menit sebelum turun minum, Chelsea mengepung keunggulan yang diberikan kepada mereka oleh tendangan voli awal Ben Chilwell yang menakjubkan.

Joao Felix yang menjadi korban dari tantangan mengerikan oleh Ricardo Pereira di saat-saat pembukaan pertandingan menguasai bola di tepi area penalti The Blues dan Patson Daka melepaskan tembakan melewati Kepa Arrizabalga dari jarak 20 yard.