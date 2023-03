Pilih 4 Promo JCO Sabtu 18 Maret 2023, JCO Lovers 2 Box Jpops + 1 Box Jcoffee Drip Hanya Rp162 Ribu

BANJARMASINPOST.CO.ID- Akhir pekan makin seru dengan menikmati empat promo sekaligus di JCO Donuts & Coffee.

JCO Donuts & Coffee selama ini dikenal sebagai salah satu brand asli Indonesia yang bergerak di bidang penyediaan donat, yogurt beku dan kopi ingin memanjakan pecinta donat dan kopi.

Diharapkan empat promo JCO hari ini 18 Maret 2023 untuk penyemangat hari warga yang menikmati akhir pekan.

Menikmati promo JCO bisa mengajak teman, kekasih, keluarga dan pasangan,

1. Ada promo special buat JCO Lovers 2 Box Jpops + 1 Box Jcoffee Drip hanya 162k saja.

Promo ini bisa kamu dapatkan hanya di aplikasi JCO atau www.jcodelivery.com.

Promo hanya berlaku mulai 13 sampai 19 Maret 2023.

Pastiin kamu dapat promonya ya and have a great Monday ahead.

Butuh asupan caffeine pagi ini? Tenang.

2. Ada promo buy one get one free kopi dengan metode Clever Drip di JCO Indonesia.

Jangan lupa ajak bestie ngopi bareng karena makin special dengan promo Sharing is Caring.

Yuk kunjungi store JCO terdekat di kotamu dan dapatkan promonya.

3. Ada promo FREE Iced Lemon Tea atau Iced Americano untuk setiap pembelian Fettuccine Carbonara hanya 70k saja.

Promo ini bisa kamu dapatkan langsung di JCO Tamini, JCO Damyati, JCO Rawamangun, dan JCO Menara Mandiri hingga 19 Maret 2023.