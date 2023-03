Alasan Alshad Ahmad Tinggalkan Nissa Asyifa Terkuak, Kini Dituding Tak Tanggung Jawab

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama Alshad Ahmad kembali jadi sorotan setelah mantan pacarnya, Nissa Asyifa melahirkan.

Penyebabnya, nama sepupu Raffi Ahmad itu dikaitkan dengan curhatan Nissa Asyifa.

Ya, issa Asyifa baru-baru ini mengabarkan baru melahirkan.

Namun dalam curhatannya itu, Nissa menyinggung soal tanggung jawab dan zalim.

Hal ini diduga ditujukan kepada pria yang telah menghamilinya.

Tak hanya sosok pria, singgungan itu pula seolah juga ditujukan ke keluarga si pria.

Nissa Asyifa melalui Instagram menyindir seseorang yang disebutnya tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya.

Melansir dari TikTok @lalulalulalang, Sabtu (18/3/2023) Nissa Asyifa mengunggah potret sang buah hati baru dilahirkannya.

"May Allah Blessing You Nak Doa Mama Selalu Bersama kamu," tulis di keterangan foto.

"Alhamdulillah. A new bundle of joy has arrived. My everything since January 2022," tulis Nissa Asyifa dalam postingan lainnya.

Tak hanya itu, Nissa juga membagikan ceritanya soal sosok yang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

Nissa menyebut sosok itu pandai membuat citra baik di media sosial.

"Mencoba diam, mencerna dan memahami dalam keadaan yang sangat chaos. Disiksa fisik, batin dan mental.

Dealing with trauma,, shock dan pain oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.