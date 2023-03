Jadwal Bola Siaran Live TV Malam ini: El Clasico, Derby Roma, Inter vs Juventus, Arsenal vs Palace

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal sepak bola malam hari ini, Minggu (19/3/2023) hingga Senin (20/3/2023) dini hari WIB lengkap dengan stasiun TV yang menyiarkan.

Jadwal siaran langsung bola di stasiun TV Indonesia hari ini hingga dini hari nanti diwarnai banyak pertandingan menarik mulai dari El Clasico Barcelona vs Real Madrid, kemudian Derby Roma antara Lazio vs AS Roma hingga laga Inter Milan vs Juventus hingga

Dari ajang Liga 1 2022/2023 akan ada dua pertandingan berlangsung sore hari ini, yakni Arema FC vs Persikabo dan RANS vs Persita Tangerang yang tayang gratis di stasiun TV Indosiar.

Sedangkan dari Liga Spanyol ada El Clasico antara Barcelona vs Real Madrid yang akan berlangsung di Stadion Camp Nou dini hari nanti.

Dari Serie A Liga Italia, menghadirkan duel klasik Inter Milan vs Juventus di Giuseppe Meazza Stadium serta Derby Roma antara Lazio vs AS Roma di Stadion Olimpico.

Sementara itu dari Liga Inggris ada satu pertandingan saja yakni laga Arsenal vs Crystal Palace.

Pertandingan tak kalah seru akan tersaji di Piala FA, antara Manchester United vs Fulham untuk memperebutkan tiket semifinal kontra Manchester City.

Jadwal Bola Malam Ini dan TV yang Menyiarkan:

Liga 1

Minggu, 19 Maret 2023

15.00 WIB - Arema FC vs Persikabo 1973 (Live Vidio.com)

17.00 WIB - RANS Nusantara vs Persita Tangerang Live Vidio.com)

Liga Italia Serie A

Minggu, 19 Maret 2023