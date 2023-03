Jadwal Jam Tayang Live Streaming TV Online Man United vs Fulham Hari ini, Ten Hag Targetkan Juara

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal Piala FA (FA Cup) yang di TV Online Bein Sports 3, malam ini, ada Man United vs Fulham.

Piala FA malam ini, Minggu (19/3/2023) menyajikan tiga pertandingan yakni Sheffield United vs Blackburn, Brighton vs Grimsby Town dan Man United vs Fulham.

Manchester United akan melawan Fulham pada laga penutup perempat final Piala FA yang tayang Minggu malam, pukul 23.30 WIB di Bein Sport 3 dan Live Streaming TV Online Vidio.com.

Ini adalah tropi selanjutnya yang jadi target pasukan Erik ten Hag untuk meraih empat gelar musim ini.

Sebelumnya, Man United sudah sukses meraih Carabao Cup 2023.

Man United juga masih punya peluang menjuarai Liga Europa dan meski kecil, juara Liga Inggris.

Manchester United bertekad menjaga peluang meraih treble winners musim ini saat meladeni Fulham di Piala FA, Minggu (19/3/2023) malam WIB.

Sebelumnya, Manchester United membuka puasa gelar dengan menjuarai Piala Liga Inggris alias Carabao Cup, kemarin.

Trofi tersebut juga menjadi gelar perdana bagi Manchester United setelah enam musim tak meraih juara apapun.

Kini armada Erik ten Hag itu masih berpeluang meraih tiga piala musim ini, setelah mengalahkan Real Betis dengan agregat skor 5-1 di Liga Eropa.

Tentu fokus Manchester United saat ini adalah tinggal mengejar Piala FA dan juara Liga Eropa.

Baca juga: Opsi Bursa Transfer Man United Jika Harry Kane atau Victor Osimhen Gagal, Striker Rp828 Miliar Maju

Baca juga: Daftar Pemain Muslim di Liga Inggris 2023, Bintang Chelsea, Arsenal, Man City Siap Sambut Ramadan

Pasalnya, kans Marcus Rashford cs untuk bersaing di Liga Inggris terbilang cukup sulit.

Manchester United kini memiliki selisih 16 poin dengan Arsenal yang berada di puncak klasemen.

Jelang laga perempat final Piala FA, skuad asuhan Erik ten Hag itu diuntungkan dengan berlaga di Old Trafford.