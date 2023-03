Live SCTV, Jadwal Perempatfinal Liga Champions 2023: Real Madrid vs Chelsea dan AC Milan vs Napoli

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal Liga Champions 2022/2023 yang telah masuk babak perempat final. Laga akan Siaran Langsung SCTV.

Sejumlah laga menarik akan tersaji termasuk Real Madrid vs Chelsea dan AC Milan vs Napoli.

Pertandingan babak perempat final Liga Champions akan dimulai pada 12 April 2023 mendatang.

Diketahui, keempat laga akbar (big match) babak perempat final Liga Champions menanti antara Real Madrid vs Chelsea, Manchester City vs Bayern Munchen, AC Milan vs Napoli, dan Benfica vs Inter Milan.

Babak perempat final Liga Champions 2022-2023 akan berlangsung dalam dua leg pada 12 dan 13 April 2023 serta 19 dan 20 April 2023 dini hari WIB.

Manchester City vs Bayern Munchen dan Real Madrid vs Chelsea akan bertanding pada 12 dan 13 April 2023 dini hari WIB lalu keduanya bergantian pada 19 dan 20 April 2023.

Hasil drawing babak perempat final Liga Champions 2022-2023 menampilkan sejumlah laga akbar (big match).

Dua laga yang paling dinantikan adalah duel Real Madrid vs Chelsea dan Manchester City vs Bayern Munchen.

Manchester City membuka duel panas di babak delapan besar menghadapi Bayern Munchen pada 11 April 2023 di Stadion Etihad, Manchester, Inggris.

Laga ini akan jadi ajang reuni bagi Pep Guardiola yang kini melatih Manchester City.

Pasalnya pelatih asal Spanyol ini pernah menukangi Die Roten antara 2013-2016.

Di sana dia berjasa menghadirkan tujuh trofi untuk FC Hollywood.

Seminggu berselang gili Guardiola akan menyambangi bekas rumahnya, Stadion Allianz Arena, Munchen, Jerman, pada 19 April.

Selain itu, salah-satu laga ulangan Real Madrid vs Chelsea kembali hadir.