Warga Eks Trans di Tala Antusias Tonton Syuting WLCFBB hingga Malam, Bupati Turut Begadang

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Syuting Film When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB) mendekati sesi akhir.

Animo warga Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), tetap tinggi.

Di tiap lokasi syuting, selalu banyak warga yang berbondong-bondong menyaksikan.

Sekaligus untuk melihat dari dekat dan berswafoto dengan beberapa aktris ibu kota yang terlibat pada film tersebut.

Seperti malam tadi bertempat di lingkungan permukiman Desa Sumbermakmur, Kecamatan Takisung, warga antusias menyaksikan prosesi syuting sejak siang hingga malam.

Bupati Tala H Sukamta juga turut datang ke lokasi guna memantau syuting film yang dibiayai dari APBD 2023 pemerintahannya itu.

Orang nomor satu di Bumi Tuntung Pandang itu cukup lama berada di lokasi sejak sore hingga malam, turut begadang meski tak sampai syuting selesai.

Baca juga: Penampakan Marcel Chandrawinata Berdarah-darah Tersesat di Hutan Tanahlaut, Adegan di Film WLCFBB

Sekadar diketahui, syuting rampung sekitar pukul 02.00 Wita.

Sukamta duduk di tenda produser/sutradara Joko Nugroho.

Dari tempat itu, ia dapat melihat secara langsung proses syuting maupun melalui layar monitor.

Seperti biasa, di sela syuting pemeran utama laki-laki pada film itu yakni Marcel Chandrawinata menjadi 'sasaran' swafoto.

Warga silih berganti meminta waktu aktris Jakarta itu untuk berfoto bersama.

Syuting hari kesebelas tersebut memang cukup menyita waktu karena sebanyak 18 scene yang harus dituntaskan.

Sejak siang hingga malam pun warga eks transmigrasi setempat antusias menonton.