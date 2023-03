Jadwal Bola Liga 1 Live Indosiar Pekan Ini: Ada Persib vs Bhayangkara dan Barito Putera vs PSIS

Para pemain Persib Bandung melakukan pemanasan jelang Bhayangkara FC vs Persib Bandung di Liga 1 2022/2023.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Meski Ramadhan 2023, kompetisi BRI Liga 1 2022/2023 terus bergulir. Ada laga Persib Bandung vs Bhayangkara FC hingga Barito Putera vs PSIS Semarang.

Sebagian laga itu akan Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Vidio.com.

BRI Liga 1 2022-2023 bergulir kembali mulai Jumat (24/3/2023) malam, termasuk laga tunda.

Ada empat laga tunda pekan 18 yang akan digelar akhir pekan ini yang berlangsung Jumat-Sabtu (24-25/3/2023).

Tiga pertandingan akan berlangsung lebih dulu Jumat (24/3/2023) secara serentak mulai pukul 20.30 WIB.

Tiga pertandingan itu adalah Persib Bandung vs Bhayangkara FC, Arema FC vs Borneo FC dan Persik Kediri vs Persita Tangerang.

Satu pertandingan tunda pekan 18 lainnya berlangsung Sabtu (25/3/2023) pukul 20.30 WIB antara Persebaya Surabaya vs Persikabo 1973.

Kemudian ada empat pertandingan tunda lainnya yang akan berlangsung sebelum memasuki pekan 32 Liga 1 2022-2023.

Empat laga tunda itu adalah Barito Putera vs PSIS Semarang, laga tunda pekan 20 yang dijadwalkan berlangsung Minggu, 26 Maret 2023.

Kemudian laga tunda Pekan 21 antara Arema FC vs Bali United yang dijadwalkan berlangsung Senin, 27 Maret 2023 malam pukul 20.30 WIB.

Dua pertandingan berikutnya adalah laga tunda pekan 23 antara Persita Tangerang vs Persija Jakarta yang dijadwalkan berlangsung Selasa (28/3/2023).

Lalu pada Rabu, 29 Maret 2023 juga berlangsung laga tunda pekan 23 antara PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya.

Jadwal BRI Liga 1 2022-2023 - Laga tunda Pekan 18