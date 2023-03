Link Streaming Bola Liga 1 Arema vs Borneo FC Siaran Liga 1 Hari ini Mulai Jam 20.30 WIB

Banner laga Liga 1 antara Arema FC vs Borneo FC. Berikut ini link nonton Live Streaming Bola Arema vs Borneo FC laga Liga 1 hari ini Jumat (24/3/2023). Laga ini tak tayang gratis di Indosiar, namun lewat tv online Vidio.com.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah link nonton Live Streaming Arema vs Borneo FC laga Liga 1 hari ini Jumat (24/3/2023). Laga ini tak tayang di Indosiar, namun lewat tv online Vidio.com.

Jadwal siaran langsung dan Live Streaming TV Online Vidio.com laga Arema FC vs Borneo FC hari ini adalah jam 20.30 WIB.

Link Live Streaming Bola laga Arema vs Borneo FC hari ini bisa diakses lewat tautan yang ada di berita ini.

Pertandingan Arema FC Vs Borneo FC akan digelar di Stadion PTIK, Jakarta.

Laga Arema FC melawan Borneo FC ini akan menjadi salah satu laga pembuka Liga 1 2022-2023 di masa bulan Ramadan.

Selain Arema FC Vs Borneo FC, ada dua pertandingan lain yang digelar sekaligus malam ini yakni Persib Bandung Vs Bhayangkara FC dan Persik Kediri Vs Persita Tangerang.

Untuk pertandingan Arema FC Vs Borneo FC malam ini, kedua tim sama-sama mengusung misi menang demi menuntaskan target di akhir kompetisi.

Arema FC mengejar kemenangan untuk mempertahankan tren positif yang mulai didapat lagi di pekan lalu sekaligus untuk mengembalikan posisi di klasemen sementara Liga 1 yang kini terlempar dari 10 Besar.

Sedangkan Borneo FC memburu kemenangan untuk bangkit lagi setelah kalah Pekan lalu.

Kemenangan atas Arema FC juga akan mengamankan pencapaian target mereka hingga akhir kompetisi.

Tapi terlepas dari misi kemenangan untuk mengamankan posisi di klasemen sementara, kemenangan di laga malam ini jadi penting bagi kedua tim karena mereka ingin mendapatkan 3 poin pertama di bulan Ramadan.

Kemenangan jadi target utama Borneo FC Samarinda menantang Arema FC.

Tiga poin diperjuangkan demi bisa terus bersaing di papan atas.

Misi Borneo FC menembus tiga besar hanya bisa digapai dengan kemenangan. Termasuk laga sulit melawan Arema FC, dibutuhkan tiga poin.