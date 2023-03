Syahrini Singgung Soal Dosa, Istri Reino Barack: Allah is Forgiving

BANJARMASINPOST.CO.ID - Resmi menyandang status sebagai seorang istri dari Reino Barack selama lebih dari 4 tahun, Syahrini tiba-tiba singgung soal dosa.

Kakak kandung Aisyahrani tersebut juga turut mengungkit soal pintu maaf dan ampunan.

Ya, usai menikah dengan Reino, wanita yang akrab disapa Incess tersebut mengalami banyak perubahan.

Incess bahkan rela untuk meninggalkan karirnya sebagai seorang penyanyi yang disebut memiliki penghasilan fantastis.

Bukan hanya dari soal karir, kini Syahrini juga terlihat semakin religius.

Jika dulu Incess gemar tampil dengan pakaian mewah dan riasan yang mencolok mulai dari ujung rambut hingga kaki, kini pelantung lagu sesuatu itu memutuskan untuk mengenakan hijab.

Bahkan lewat media sosial miliknya, Syahrini gemar membagikan postingan berisi dakwah dan ucapan bijak yang islami.

Baca juga: Diam-diam Celine Evangelista Ikut Puasa, Janda Stefan William Bahas Bukber

Seperti yang dilansir melalui unggahan story di akun instagram pribadinya Kamis (30/1/2023) Syahrini tiba - tiba saja membagikan potongan ayat Al - Qur'an yang menyinggung perihal dosa.

"Allah will love you and forgive you, your sins. Allah is forgiving, Merciful,"

yang berarti,

"Allah akan mencintaimu dan memaafkanmu serta dosamu, Allah maha pemaaf maha pengampun,"

Syahrini singgung soal dosa.

(Instagram @princessyahrini)

Di Ramadhan kali ini, Syahrini lebih memilih untuk menjalaninya bersama Reino Barack di Singapura.

Keduanya memang sudah berada di Singapura selama kurang lebih satu tahun belakangan.

Sementara ibu serta keluarga Syahrini masih berada di Indonesia.