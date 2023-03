Natasha Wilona dan Boy William Duduk Satu Meja, Kupas Hubungan Sang Presenter dengan Ayu Ting Ting

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kedekatan pedangdut Ayu Ting Ting dengan presenter Boy William masih menjadi sorotan publik.

Bahkan, Natasha Wilona belakangan menyentil status pacaran Boy dengan ibunda Bilqis Khumairah Razak itu.

Maklum, dengan keakraban keduanya banyak yang menduga Ayu dan Boy berpacaran.

Bahkan, Boy juga sudah menjalin hubungan baik dengan putri kesayangan Ayu, Bilqis.

Lantas apakah benar Ayu dan Boy berpacaran?

Baru-baru ini, Boy menguak status aslinya dengan pelantun lagu Alamat Palsu tersebut.

Boy membeberkan fakta asli statusnya dengan sang pedangdut ketika menjadi bintang tamu di youtube mantan kekasih Verrell Bramasta itu.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari video youtube iWil Network, Jumat (31/3/2023), Wilona menyentil status pacaran Boy dan Ayu yang lagi heboh.

Soal berpacaran dengan Ayu, Boy William tak menyebut secara gamblang namun dia mengaku berteman baik dengan sang pedangdut.

Tak hanya itu, Boy juga mengaku kalau setiap hari dia selalu berkomunikasi dengan Ayu.

Mereka kini berteman dengan sangat baik. Memang Boy dan Ayu sudah berteman cukup lama bahkan sebelum mereka setenar saat ini.

“Emang bener kamu bakal nikah sama yang lagi dekat sekarang? sama Ayu Ting Ting itu gimmick atau real? maaf ya aku langsung to the point, “ cecar Wilona.

“Bener ya mau tau jawaban sesungguhnya? we very very good friend dan kita ngobrol setiap hari, “ beber Boy.

Soal kabar mau menikah dengan Ayu, Boy menyerahkan kepada Tuhan.