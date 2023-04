Satu Tanda Alam Ayu Ting Ting dan Boy William Memang Jodoh, Efek Wajah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hubungan asmara pedangdut Ayu Ting Ting dan presenter Boy William masih jadi sorotan.

Apalagi, baru-baru ini, Boy memboyong Ayu untuk menemui keluarganya.

Kini, banyak yang menyebut ada satu tanda alam antara Boy dan Ayu memang berjodoh.

Tanda alam itu adalah kemiripan wajah Ayu dan Boy.

Hal ini dikatakan warganet kala poster series The Family dibagikan di akun media sosial Ayu dan Boy.

Boy pun buka suara soal komentar warganet itu dalam video yang diunggah Youtube Starpro Indonesia pada Rabu (5/4/2023).

"Aku sih baru dengar dari kamu, tapi that's okay, that's cool. Kalau mirip ya, that's alright," ujar Boy pada wartawan.

Meski begitu, Boy semringah sambil mengaminkannya soal bakal berjodoh dengan Ayu.

"Didoain aja lah, apa pun yang terbaik didoain aja ya, amin," kata Boy.

Kemudian Biy membahas soal pertemuan Ayu dengan keluarganya.

Adanya pertemuan itu dilakukan lantaran keluarga Boy penasaran dengan sosok Ayu.

"Jujur aja, selama ini keluarga semua pada telepon dan nanya, sama seperti masyarakat Indonesia," katanya.

Akhirnya, Boy memutuskan membawa Ayu menemui keluarganya. "Jadi aku pikir kenapa nggak ketemu aja langsung," katanya.

"Supaya mereka kenal dan bagaimana setelah mereka kenal Ayu tuh pendapat mereka seperti apa. Jadi aku pikir bakal menyenangkan dan supaya semua orang bisa lihat juga," ujarnya lagi.