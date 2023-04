Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala Zulkipli Yadi Noor Ambil Sumpah 196 CPNS

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Kuala, Ir H Zulkipli Yadi Noor, MSc, mewakili Penjabat (Pj) Bupati Batola Mujiyat, SSn, MPd, mengambil sumpah/janji 196 Pegawai Negeri Sipil (PNS) formasi tahun 2021.

Acara berlangsung dengan hikmat di Aula Selidah Kantor Pemerintah Kabupaten Batola di Kota Marabahan, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsle), Selasa (11/4/2023).

Sebanyak 196 CPNS yang menerima SK pengangkatan PNS yang terdiri dari 107 tenaga teknis dan kesehatan 89 orang.

Berhadir pula sebagai saksi kepala Inspektorat Batola Ismed Zulfikar, Kepala BKPP Batola Wahyudi dan undangan Kepala Diskominfo Batola Hery Sasmita dan Kepala BPKAD Samson.

Saat menyampaikan sambutan, Sekda mengungkapkan harapannya agar para PNS yang baru saja ucapkan sumpah PNS ini bisa bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh di SKPD masing-masing.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Kuala (Batola), Ir H Zulkipli Yadi Noor, MSc, mewakili Penjabat (Pj) Bupati Batola Mujiyat, SSn, MPd, menyerahkan SK pengangkatan kepada 196 Pegawai Negeri Sipil (PNS), Selasa (11/4/2023). (PROKOPIM SETDA KABUPATEN BARITO KUALA)

“Do your best, whatever, wherever you are, “ sebut Sekda dengan harapan para PNS baru ini bisa melakukan yang terbaik di manapun posisi saat ini berada.

Dia juga meminta kepada para PNS untuk meningkatkan skill secara mandiri tanpa perlu menunggu pelatihan dari BKPP.

“Upgrade kemampuan kalian secara mandiri. Kalau perlu sekolah lagi keluar negeri, “ sebut Sekda.

Dirinya meminta para PNS yang baru dapat terus meningkatkan kompetensi secara mandiri.

Para PNS yang baru ini, tambah merupakan produk reformasi birokrasi dan terbukti kualitasnya.

“Saya akui kualitas yang baru-baru ini bagus, pertahankan, kalo perlu tingkatkan, jangan sampai terpengaruh kebiasaan yang jelek dari ASN,“ sebutnya.

Dia pun mengajak para PNS bisa bersama-sama memperhatikan indikator-indikator pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.

Selain itu meminta kepada peserta sumpah/janji PNS untuk meningkatkan produktifitas kerjanya.

“Selamat kepada saudara-saudara sekalian yang menerima SK, mudah-mudahan saudara -saudari sekalian bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi terbaik untuk Batola,“ harap Sekda. (AOL/*)