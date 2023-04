Ngabuburide Bareng Penggemar R Series, Konsumen All New R15 Connected Ungkap Kesan Tak Terlupakan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penggemar motor Yamaha R Series di berbagai wilayah Indonesia aktif berkumpul bersama, bahkan di bulan Ramadhan ini ambil bagian dalam aktivitas “NgabubuRide”.

Di area Medan, Sumatera Utara kegiatan itu juga mengisi momen Ramadhan bagi pengguna R25 dan R15 Series termasuk konsumen All New R15 Connected.

Main Dealer Yamaha Alfa Scorpii memberikan dukungan buat event “Ngabuburide” yang melibatkan konsumen dan komunitas di Medan.

Keseruan itu digelar pada akhir pekan Minggu 26 Maret 2023 lalu. Bergabung dalam acara itu memberikan pengalaman baru dan berbeda, sekaligus mendapatkan edukasi dari Yamaha.

Atmosfer menyenangkan itu juga dirasakan oleh pengguna All New R15 Connected, Resta dan Rudi Irwansyah.

Kedua bikers itu bersama puluhan peserta lainnya pemilik R25 dan R15 Series mengikuti acara yang menyuguhkan bermacam agenda menarik. Ada city touring “NgabubuRide”, edukasi safety riding oleh tim Yamaha Riding Academy (YRA) yang meliputi posisi berkendara yang tepat, teknik berkendara seperti pengereman, kontrol gas dan lainnya, serta pemaparan mengenai My Yamaha Motor Member dan motor R Series.

Kegiatan yang ditunggu-tunggu dijalani saat para penggemar R Series itu menggeber motor mereka masing-masing berkeliling kota Medan.

Diawali dari dealer Sentral Yamaha menuju landmark ikonik Istana Maimun dan berakhir di kafe untuk buka puasa bareng.

Resta, konsumen All New R15 Connected mengaku, sebelumnya belum pernah turut serta dalam acara resmi yang digelar Yamaha, jadi ini pengalaman pertama kali baginya.

Menurutnya, kesannya berbeda, bisa kumpul dan mendapatkan riding experience bersama, sekaligus terkoneksi dengan pengguna R Series lainnya termasuk dari luar kota Medan.

Acara ini juga menambah aktivitas yang ia lakukan dengan motor All New R15 Connected.

"Ini motor sport fairing pertama saya, yang saya pakai harian ke kampus, kerja part time, dan pulang kampung dari Medan ke Nias. Motor ini bikin makin percaya diri di jalanan karena desain mirip R7, saya juga paling suka dengan fitur Y-Connect. Selain itu fitur Assist & Slipper clutch membuat kopling menjadi lebih ringan dan perpindahan gigi lebih halus,” tutur Resta.

Sedangkan Rudi Irwansyah yang menggunakan All New R15 Connected juga mengungkapkan rasa gembiranya dapat bergabung dalam acara ini.

Ia juga baru pertama kali ikut aktivitas yang diadakan Yamaha, seru apalagi ada riding experience.

Ia pun berharap dilaksanakan lagi dan bisa ikut kembali. Banyak manfaat yang diperoleh, sekaligus berkumpul bersama pengguna R Series lainnya.

"Saya sendiri memilih All New R15 Connected karena tampilan keren motor ini, hemat bahan bakar, tidak capek karena riding position nyaman, fitur-fiturnya canggih. Biasanya saya pakai motor All New R15 Connected ini untuk sunmori dan touring,” ungkap Rudi Irwansyah, konsumen All New R15 Connected.

Resta dan Rudi Irwansyah sebagai konsumen All New R15 Connected telah membuktikan keunggulan motor generasi terbaru R15 itu, serta menikmati pengalaman berkendara menyenangkan.

Pilihan mereka tepat sebagai penggemar motor sport, riding dengan All New R15 Connected sekaligus memanfaatkan fitur dan teknologi modern yang menambah kualitas motor ini. (AOL)