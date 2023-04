Bek Murah Chelsea Seharga Rp 278 M Bikin Man City vs Liverpool Memanas, Levi Colwill Mulai Naik Daun

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bek muda Chelsea yang dipinjamkan ke Brighton Levi Colwill mulai naik daun di bursa transfer dan menjadi incaran Man City dan Liverpool.

Manchester City dan Liverpool dikabarkan akan bertarung untuk mendapatkan tanda tangan bek Chelsea Levi Colwill di bursa tranfer musim panas ini.

Pemain berusia 20 tahun itu belum melakukan debut seniornya untuk London Barat dan saat ini sedang ber

status pinjaman di Brighton & Hove Albion.

Colwill, yang musim lalu dipinjamkan ke klub Championship Huddersfield Town, telah membuat 15 penampilan untuk Brighton di semua kompetisi musim ini, termasuk 10 pertandingan di Liga Premier.

Pemain internasional Inggris U-21 itu terkesan dengan Seagulls dan dinilai tinggi oleh klub induk Chelsea, tetapi masa depan jangka panjangnya di Stamford Bridge diyakini tidak pasti.

Menurut Evening Standard, dikutip Sabtu, (15/4/2023), raksasa Liga Premier Man City dan Liverpool mengincar Colwill musim panas dan telah mengidentifikasi bek tengah berkaki kiri sebagai target utama.

Laporan tersebut menambahkan bahwa baik The Citizens maupun The Reds yakin Chelsea mungkin terpaksa menguangkan Colwill di tengah kekhawatiran atas peraturan Financial Fair Play.

Sejak kedatangan Todd Boehly dan konsorsiumnya di Stamford Bridge, Chelsea telah mengeluarkan lebih dari £600 juta untuk pemain baru di dua jendela transfer terakhir.

Termasuk penambahan rekor transfer Inggris dari gelandang Enzo Fernandez pada Januari.

The West Londoners diperkirakan akan memangkas skuad tim utama mereka di musim panas.

Dengan kemungkinan melepas kombinasi pemain pinggiran dan lulusan akademi yang telah menarik minat dari tempat lain.

Colwill dikatakan sebagai salah satu dari sejumlah pemain lokal bersama dengan orang-orang seperti Mason Mount, Conor Gallagher, Ruben Loftus-Cheek dan Callum Hudson-Odoi yang dapat dijual oleh The Blues untuk menghasilkan keuntungan murni hingga £200 juta musim panas ini.

Dengan Chelsea duduk 17 poin di belakang empat besar di Liga Premier dan tertinggal 2-0 dari Real Madrid di pertandingan perempat final Liga Champions.

The Blues tampaknya akan kehilangan kualifikasi untuk kompetisi klub utama Eropa dan selanjutnya akan kehilangan kesempatan kesepakatan TV senilai £90 juta+ untuk musim depan.