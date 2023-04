Jadwal Bola Leg 2 Liga Europa Malam ini Sevilla vs Man Utd Live Moji TV, Juventus - Roma Streaming

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah jadwal siaran langsung (live) leg kedua perempat final Liga Europa yang tayang malam ini, ada Sevilla vs Man United hingga Roma vs Feyenoord.

Jadwal leg kedua perempat final Liga Europa akan berlangsung pada malam ini, Jumat (21/4/2023) dini hari WIB.

Malam ini, SCTV tidak menyiarkan langsung (live) pertandingan Liga Europa.

Satu pertandingan Liga Europa akan tayang gratis di saluran tv digital Moji TV, big match Sevilla vs Man United.

Laga Sevilla vs Man United tayang mulai jam 02.00 WIB.

Pada pertemuan pertama, kedua tim bermain imbang 2-2.

Sementara itu, tiga pertandingan lainnya AS Roma vs Feyenoord, Juventus vs Sporting dan Union Saint-Gilloise vs Bayer Leverkusen yang juga tayang pada pukul 02.00 WIB bisa ditonton melalui Live Streaming TV Online Vidio.com.

Sebagai informasi, seluruh pertandingan Liga Europa bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

Jadwal Leg kedua perempat final Liga Europa:

Jumat, 21 April 2023

02.00 WIB - Sevilla vs Manchester United - agregat 2-2 - ( Moji TV)

02.00 WIB - Sporting CP vs Juventus - 0-1 - (Streaming Vidio)

02.00 WIB - Union Saint-Gilloise vs Bayer Leverkusen - 1-1 - (Streaming Vidio)

02.00 WIB - AS Roma vs Feyenoord - 0-1 - (Streaming Vidio)

* Drawing Semifinal Liga Europa

Juventus/Sporting CP vs Man United/Sevilla

Feyenord/Roma vs Leverkusen/Union SG

Jadwal semifinal Liga Europa pada 11 Mei dan 18 Mei 2023.

Final Liga Europa dijadwalkan di Puskas Arena (Budapest) pada 31 Mei 2023.

(Banjarmasinpost.co.id)