Senyum Lebar Irish Bella di Foto Lebaran 2023 Tanpa Ammar Zoni, Sebut Ramadhan Tahun Ini Spesial

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pesinetron Irish Bella harus merayakan Lebaran 2023 secara berbeda dibanding tahun sebelumnya.

Ini setelah sang suami, Ammar Zoni menjalani rehabilitasi pasca ditangkap Polisi akibat kembali terjerat kasus narkoba.

Wanita yang akrab disapa Ibel ini pun nampak menumpahkan perasaannya melalui caption di unggahan Instagramnya.

Ibel menyebut, Bulan Ramadhan yang dilaluinya kali ini spesial.

"This Ramadan is different, this one is special. Never have I felt such emotions before."

"Ramadhan kali ini berbeda, kali ini spesial. Belum pernah saya merasakan emosi seperti itu sebelumnya,” tulis Irish Bella dalam bahasa Inggris, dikutip dalam laman Instagram pribadinya, Senin (24/4/2023).

Perempuan kelahiran Belgia itu mengaku merasakan emosi yang campur aduk selama Ramadhan tahun ini, mulai dari marah, sedih, lelah, hingga bahagia.

"Anger, sadness, exhaustion, acceptance, tranquility and happiness. All these emotions over the same roof, Ramadan"

"Kemarahan, kesedihan, kelelahan, penerimaan, ketenangan dan kebahagiaan. Semua emosi ini berada di atap yang sama, Ramadan," ungkap Irish Bella.

Untungnya, Irish Bella telah diberi kekuatan untuk melalui masa-masa sulit tersebut.

Ia pun meminta agar keluarganya selalu dilindungi dan tetap Istiqomah berada di jalannya.

"Thank you for giving such an amazing Ramadan this year. Please keep our hearts feeling this much love from you even after the month has passed."

"Terima kasih telah memberikan Ramadhan yang luar biasa tahun ini. Tolong jaga hati kami merasakan cinta sebanyak ini darimu bahkan setelah sebulan berlalu," sambung Irish Bella.

"Keep our hearts so we can keep istiqomah, for this is not the end but a start point for a new journey towards Jannah."