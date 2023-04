Ariel NOAH Tergeser, Bukti Keseriusan BCL dan Tiko Aryawardhana Terekam Bareng Keluarga

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hubungan antara artis Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana yang belakangan tengah menjadi perbincangan tampaknya berjalan kian serius.

Istri mendiang Ashraf Sinclair itu pun menunjukan tanda akan segera melepas masa janda bersama Tiko dalam waktu dekat.

Sontak hubungan antara BCL dan Tiko yang kian dekat ini pun semakin membuat posisi Ariel NOAH tergeser.

Sudah menyandang status janda selama 4 tahun sepeninggal Ashraf, beberapa waktu belakangan BCL memang sedang santer dikabarkan kembali menjalin hubungan.

Wanita yang akrab disapa Unge itu disinyalir sedang menjalin hubungan asmara dengan Tiko usai kemesraan keduanya terekam di pesta ulang tahun ibu Noah Sinclair tersebut.

Tiko bahkan beberapa kali terlihat berkumpul bersama keluarga BCL dan tampak akrab dengan putra semata wayang sang penyanyi.

Kini saat merayakan Idul Fitri 1444 H, keseriusan hubungan antara BCL dan Tiko kembali terlihat.

Baca juga: Jadi Mualaf Ikuti Nathalie, Nadya Holscher Dapat Hidayah Lewat Mimpi

Pasalnya dilansir melalui unggahan di akun instagram @bclsinclair, Selasa (25/4/2023) selain ikut merayakan Idul Fitri bersama, Tiko terlihat mengenakan seragam yang sama dengan keluarga besar BCL.

"Celebrating Raya at home with family and friends.. Minal aidin walfaizin, mohon maaf lahir dan batin," tulis BCL.

Tampak dalam beberapa foto yang dibagikan, Tiko berbaur diantara keluarga dan kerabat BCL.

Keduanya juga sempat terlihat duduk saling berdampingan dengan mengenakan seraga bermotif bunga serta nuansa hijau serta orange.

Hadir pula kedua orangtua BCL yang tampak sudah memberikan restu terhadap hubungan putrinya dan Tiko.

"cynthia_olyvia1012 : Wooww, udah ada yang ikut pake seragam nih,"

"ameellan : :Wah udah pake seragam aja botak,"