PSS Sleman Umumkan Pelatih Baru, Rekam Jejak Marian Mihail Tak Kalah dari Robert Alberts

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sejumlah nama pelatih sempat mencuat untuk menukangi PSS Sleman musim depan mulai Robert Alberts, Alfredo Vera, dan Paul Munster.

Namun akhirnya, PSS resmi memiliki pelatih kepala baru untuk gelaran Liga 1 2023 mendatang. Dia adalah Marian Mihail

Imbas hasil buruk musim lalu, tak hanya melepas para pemainnya, PSS Sleman juga mendepak sang pelatih, yakni Seto Nurdiantoro.

Bersama Seto Nurdiantoro, PSS Sleman hanya meraih 34 poin dari 34 pertandingan dan beruntung karena tak ada degradasi, Super Elja masih berhak untuk berlaga di Liga 1 2023 mendatang.

Kini, PSS Sleman resmi menunjuk pelatih asal Rumania, yakni Marian Mihail untuk menjadi juru taktik anyar Super Elja di Liga 1 2023.

Dilansir TribunWow.com dari unggahan Instagram @pssleman pada Kamis (27/4/2023), kabar peresmian Marian Mihail oleh PSS Sleman dapat diketahui.

"The wait is officially over! Selamat bergabung jajaran pelatih baru PSS Sleman untuk musim 2023/24! Selamat bekerja, berikan seluruh kemampuan terbaik kalian, dan bawa Super Elang Jawa terbang lebih tinggi! #PSS #UnityForOurGlory," tulis @pssleman.

Tak hanya resmi menunjuk sosok Marian Mihail, namun PSS Sleman juga mengumumkan staf kepelatihan Super Elja untuk gelaran Liga 1 2023.

Marian Mihail bakal dibantu Bertrand Crasson, Washiyatul Akmal, serta Ansyari Lubis sebagai asisten pelatih di PSS Sleman.

Sedangkan untuk staf kepelatihan PSS Sleman yang baru lainnya ada sosok Gabriel Dumitrescu sebagai analis, Dragos Plopeanu sebagai pelatih kiper, Amirudin sebagai asisten pelatih kiper, dan Kartono Pramdhan sebagai pelatih fisik.

Namun, sebelum diresmikan oleh PSS Sleman, Marian Mihail sempat menganggur selama lima tahun dalam rekam jejak kepelatihannya.

Dilansir TribunWow.com dari Transfermarkt, terakhir Marian Mihail melatih adalah saat menukangi klub Liga Vietnam, yakni Thanh Hoa FC pada musim 2017/2018 lalu.

Selepas mundur dari Thanh Hoa FC, Marian Mihail belum memiliki klub untuk diasuh dan barulah pada musim 2022/2023 ini, pelatih berusia 64 tahun tersebut berlabuh ke PSS Sleman.

Tentunya, dengan vakum melatih selama lima tahun membuat comebacknya Marian Mihail ke lapangan hijau bakal ditunggu-tunggu oleh banyak pihak, terlebih sosoknya sempat dikaitkan juga dengan PSM Makassar di musim 2018/2019 lalu.