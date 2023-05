Jadwal Bola Malam ini dan TV yang Menyiarkan: Arsenal vs Chelsea, Barcelona dan Real Madrid Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal sepak bola hari ini, Selasa (2/5/2023) hingga Rabu (3/5/2023) dini hari WIB lengkap dengan stasiun TV yang menyiarkan. Ada big match Arsenal vs Chelsea, Barcelona vs Osasuna hingga Real Sociedad vs Real Madrid.

Jadwal siaran langsung bola di stasiun TV Indonesia hari ini hingga dini hari nanti akan dipanaskan sejumlah menarik mulai dari Liga Arab Saudi, Liga Inggris hingga gelaran Sea Games 2023 tersaji hari ini.

Jadwal bola malam ini Selasa (2/5/2023), dimulai partai Myanmar U22 vs TImor Timur U22.

Kemudian tuan rumah Kamboja U22 menjamu Filipina U22.

Dua laga Liga Arab Saudi juga meramaikan jadwal bola hari ini, dijadwalkan Abha vs Al Adalh dan Al-Raed vs Al Batin.

Tak hanya itu, pada Rabu (3/5/2023) berlanjut big match Arsenal vs Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris.

Berikut jadwal bola malam ini dan TV yang menyiarkan:

Selasa (2/5/2023)

Sea Games 2023

16.00 WIB Myanmar U22 vs Timor Timur U22 (RCTI Plus)

19.00 WIB Filipina U22 vs Kamboja U22 (RCTI Plus)

Liga Arab Saudi

23.00 WIB Abha vs Al Adalh

23.00 WIB A-Raed vs Al Batin