Link Gratis Live Streaming RCTI Bola Timnas U22 Indonesia vs Timor Leste SEA Games 2023 di TV Online

Link Siaran Langsung dan Live Streaming RCTI Bola Timnas U22 Indonesia vs Timor Leste Gratis di TV Online SEA Games 2023.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak Link Live Streaming TV Online RCTI Plus dan Siaran Langsung RCTI laga Timnas U22 Indonesia vs Timor Leste di SEA Games 2023 hari ini.

Pertandingan ini bisa disaksikan via Live Streaming RCTI melalui vision plus atau RCTI Plus.

Sesuai jadwal, pertandingan Timnas U22 Indonesia vs Timor Leste SEA Games 2023 berlangsung di Phonm Penh Stadium, Minggu (7/5/2023). Kick-off laga tersebut dijadwalkan mulai pukul 16.00 WIB.

Kemenangan bakal memastikan Timnas U22 Indonesia--yang saat ini memimpin Grup A dengan torehan enam poin--akan melenggang ke babak semifinal SEA Games 2023.

Jelang laga tersebut bergulir, Indra Sjafri memberikan update terkait dengan kondisi Marselino Ferdinan dkk.

Ia berujar bahwa para punggawa Garuda Muda dalam kondisi fit dan siap bertempur.

Namun Indra Sjafri mengkhawatirkan satu hal, intinya Timnas U22 Indonesia tak boleh sedikit pun meremehkan Timor Leste.

Apalagi saat ini memiliki gaya permainan yang lebih baik.

Jadi tim Merah-Putih harus fokus dan memberikan permainan terbaiknya guna meraih kemenangan.

"Semua pemain sudah siap melawan Timor Leste," jelas juru taktik berusia 60 tahun itu dikutip dari situs resmi PSSI.

"Mereka semua dalam keadaan fit, tidak ada yang cedera, dan akan memberikan permainan terbaik besok."

"Meski begitu, kami ingin pemain tidak meremehkan Timor Leste. Semua pemainnya harus diwaspadai dan jangan terpancing, apalagi kami lihat gaya main mereka saat ini lebih baik," jelasnya.

Lalu, untuk memanfaatkan keuntungan di puncak klasemen, Indra berencana untuk melakukan rotasi pemain pada laga ini.