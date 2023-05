Segera Cerai dari Ari Wibowo, Inge Anugrah Titip Pesan Haru untuk Kedua Anak : Pray For us

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perceraian aktor Ari Wibowo dengan istrinya, Inge Anugrah masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tak cuma terhadap Ari dan Inge, perceraian tersebut tentu berpengaruh kepada dua anak mereka.

Ari dan Inge diketahui dianugerahi dua anak dari pernikahan mereka yakni Kenzo dan Marco.

Tengah dalam proses perceraian, Inge memberikan pesan mengharukan kepada kedua anaknya.

"Nasehatin, gau sah buka-buka sosial media deh. Biar dia fokus sama study aja, sometimes ada hal-hal tertentu antara orang dewasa yang mungkin anak-anak seusia Marco belum paham jadi aku tetep bilang study aja," kata Inge Anugrah saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Tribunnews.com, Senin (8/5/2023).

Selain itu istri dari Ari Wibowo menginginkan kedua anaknya untuk fokus belajar di tengah isu perceraian kedua orangtuanya.

"Someday, when you're older kamau mau tahu from A to Z, i will explain. But for now just focus on your study," lanjut Inge Anugrah menjelaskan kepada kedua anaknya.

Kemudian Inge Anugrah memastikan usai perceraian, dirinya dan Ari Wibowo akan tetap memberikan kasih sayang kepada buah hatinya.

"Pray for us. Nanti ending resultnya mommy dan daddy tetep shower you with love. Gak akan ada yang berubah dari cara kami mencintai kamu," pungkas Inge Anugrah.

Bukan Instruktur Senam

Aktor Ari Wibowo membantah sosok yang diduga menjadi pihak ketiga dalam rumah tangganya adalah instrukstur senam Inge Anugrah, sebut hanya karangan fiktif.

Perbedatan rumah tangga Ari Wibowo dan Inge Anugrah memasuki babak baru.

Saling beberkan bukti kian tak terelakan saat Ari Wibowo dan Inge Anugrah menjalani proses perceraian.

Dikutip dari YouTube TRANS TV Official, Kamis (4/5/2023), Ari Wibowo membantah sosok yang diduga menjadi orang ketiga pemicu keretakan rumah tangganya adalah instruktur senam Inge Anugrah.