Sesal Inge Anugrah Tak Baca Isi Perjanjian Pranikah Ari Wibowo, Kini Terancam Tak Punya Harta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inge Anugrah mengaku menyesal terkait perjanjian pranikah dengan aktor Ari Wibowo.

Kini, Inge Anugrah benar-benar menyayangkan sikapnya yang tak pernah membaca isi perjanjian pranikah itu.

Dia mengaku dirinya datang kepada Ari Wibowo karena cinta.

Oleh karena itu, ia tak memikirkan akan bercerai hingga menyangkut harta.

Setelah perceraiannya dengan Ari Wibowo berlangsung, kini Inge Anugrah menyesal.

Inge Anugrah bahkan mengakui bila dirinya kini sama sekali tak memiliki harta untuk melanjutkan hidupnya.

Akan tetapi Inge Anugrah membantah bila Ari Wibowo pelit, ia bahkan menyebut suaminya itu bertanggung jawab untuk keluarga.

Pernyataan Inge Anugrah disampaikan setelah hadiri sidang mediasi perceraian dengan Ari Wibowo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (8/5/2023) lalu.

Baca juga: Kondisi Pertemanan Lesti Kejora dan Irfan Hakim Kini, Rizky Billar Kuncinya

Diakui Inge lantaran tak terlalu memikirkan isi perjanjian pra nikah, membuatnya menjadikan pelajaran.

"That's something wrong again dari pengalaman hidup saya,” kata Inge dilansir dari kanal YouTube Intens Investigasi.

Ia menyebut asal memberi tanda tangan bahkan sebelum membaca isinya.

Menurut Inge saat itu, dirinya tak terpikir akan berpisah dengan Ari Wibowo.

"Aku tanda tangan aja, nggak baca isinya,” jelasnya.

“Karena namanya nikah, pasti mau untuk selamanya, nggak pernah ada kepikiran untuk pisah, kan? Jadi, ya, fine-fine aja," ujarnya.