AS Roma vs Leverkusen: Prediksi dan Link Streaming Live Moji TV Malam ini, Duel Mourinho vs Alonso

Berikut link dan cara nonton Live Streaming AS Roma vs Leverkusen bola Liga Europa malam ini, Jumat (12/5/2023) dini hari WIB. Laga ini tayang gratis di Moji TV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut link dan cara nonton Live Streaming AS Roma vs Leverkusen pada ajang sepak bola Liga Europa malam ini, Jumat (12/5/2023) dini hari WIB. Laga ini tayang gratis di Moji TV.

Jadwal tayang siaran langsung gratis Moji TV dan Live Streaming TV Online Vidio.com laga Roma vs Leverkusen di Liga Eropa malam ini adalah pada jam 02.00 WIB.

Link dan cara nonton Live Streaming Bola AS Roma vs Leverkusen laga Liga Europa melalui di TV Online Moji TV via Vidio.com bisa diakses lewat tautan di berita ini.

Duel leg pertama semifinal Liga Europa antara AS Roma vs Bayer Leverkusen ini akan digelar di Stadion Olimpico.

Pada laga ini akan tersaji duel guru vs muridnya, yakni Jose Mourinho melawan Xabi Alonso.

Pasalnya Jose Murinho pernah menjadi pelatih Xabi Alonsi saat menukangi Real Madrid.

Baca juga: Ketakutan Arsenal pada Langkah Chelsea dan Liverpool soal Declan Rice, Man City Juga Jadi Ancaman

* Duel Guru vs Muridnya

Pertandingan AS Roma vs Bayer Leverkusen pada semifinal Liga Eropa akan mempertemukan guru dan murid.

Ya, Jose Mourinho, 60 tahun akan bersua dengan Xabi Alonso yang berusia 41 tahun di kubu Leverkusen.

Diketahui, sebelum berkarier sebagai pelatih, Alonso pernah menjadi anak asuh Mourinho kala menukangi Real Madrid dalam rentang waktu 2009 hingga 2014.

Alonso kala itu menjadi andalan The Special One saat mengantarkan Los Blancos memenangi satu gelar LaLiga Spanyol, tiga trofi Copa Del Rey dan satu Supercopa de Espana.

Jelang pertemuan keduanya, Xabi Alonso mengaku sangat antusias bisa kembali bertemu dengan mantan pelatihnya tersebut.

Alonso menilai, Jose Mourinho adalah pelatih yang memiliki komunikasi baik dengan pamainnya.

"Jose memiliki sesuatu yang sedikit berbeda. Cara dia menyampaikan dan berkomunikasi dengan para pemain juga berbeda," ujar Xabi Alonso yang dikutip dari Sky Sports.

"Begitu pula cara dia berempati dengan kami namun para pemain percaya padanya dan ingin bermain, berjuang di lapangan untuknya," sambungnya.