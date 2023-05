Jadwal Live TV SCTV Bola Liga Inggris Ada Liverpool, Ini Lawan-lawan Man United, City, Arsenal dll

Instagram Manchester United

Anthony Martial (kiri) merayakan gol Manchester United yang dicetak ke gawang Everton pada laga Liga Inggris, Sabtu (8/4/2023) di Stadion Old Trafford. Berikut ini adalah jadwal siaran langsung (live) TV Liga Inggris pekan ini di SCTV, Moji TV dan streaming Vidio.com, yang berlangsung mulai hari Sabtu (13/5/2023) malam ini, ada Chelsea vs Nottingham Forest, Manchester United vs Wolves hingga Leicester City vs Liverpool.