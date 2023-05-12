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Jadwal WSBK Italia 2023 Siaran Langsung Trans7 Bautista Pecahkan Rekor Lap Resmi Tes Sirkuit Misano
Jadwal WSBK Italia 2023 tayang Siaran Langsung Trans7 dan Live Streaming TV Online a 2-4 Juni 2023. Alvaro Bautista memecahkan rekor lap resmi.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Awal menakjubkan Alvaro Bautista hingga 2023 berlanjut pada tes dua hari Misano WorldSBK setelah memecahkan rekor lap resmi.
Jadwal WSBK 2023 seri kelima akan berlangsung di Misano World Circuit “Marco Simoncelli” Italia.
Digelar pada 2-4 Juni 2023 nanti World Superbike Spanyol atau WSBK Italia 2023 masih akan tayang Siaran Langsung Trans7 dan Live Streaming TV Online.
Pembalap Aruba.it Ducati itu menyelesaikan hat-trick WorldSBK ketiganya musim ini akhir pekan lalu di Catalunya, yang berarti 11 dari kemungkinan 12 kemenangan telah diraih Bautista.
Dan saat hari pembukaan tes baru memasuki sesi pertama, Bautista melanjutkannya dengan mencetak rekor lap tidak resmi baru.
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Waktu tercepat Bautista adalah 1:33,035 detik, sekitar tiga persepuluh dari rekor lap resmi yang dibuat oleh Bautista selama Superpole musim lalu.
Di akhir sesi pertama (tengah hari), Bautista unggul lebih dari enam persepuluh dari Toprak Razgatlioglu.
Dua persepuluh lainnya di belakang adalah Michael Ruben Rinaldi, dengan petenis Italia itu menghadapi defisit +0,896 detik.
Mereka adalah dan tetap menjadi satu-satunya dua pembalap yang berada dalam jarak satu detik dari Bautista saat Garrett Gerloff dan Scott Redding melengkapi posisi lima besar.
Dilansir Crash.Net Xavi Vierge kemudian menurunkan Gerloff ke urutan kelima pada sore hari, tetapi dia juga tidak bisa mengejar Bautista sedetik pun.
HASIL TES SUPERBIKE DUNIA 2023 MISANO, ITALIA - (HARI PERTAMA).
POS PENGENDARA NAT TIM WAKTU
1 Alvaro Bautista SPA Aruba.It Racing Ducati 1:33,035 dtk
2 Toprak Razgatlioglu TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK +0,510 dtk
3 Michael Ruben Rinaldi AKU TA Aruba.It Racing Ducati +0,673 dtk
4 Xavi Vierge SPA Tim HRC WorldSBK +1,008 dtk
5 Garret Gerloff Amerika Serikat Bonovo Aksi BMW +1.310 dtk
6 Axel Bassani AKU TA Motocorsa Ducati +1.350 dtk
7 Tom Sykes GBR Tim ROKIT BMW Motorrad WorldSBK +1.381 detik
8 Iker Lecuona SPA Tim HRC WorldSBK +1,567 detik
9 Scott Redding GBR Tim ROKIT BMW Motorrad WorldSBK +1,602 dtk
10 Philipp Oettl GER GoEleven Ducati +1,694 dtk
11 Lorenzo Baldassari AKU TA GMT94Yamaha +1,754 detik
12 Andrea Locatelli AKU TA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK +1,765 dtk
13 Dominique Aegerter SWI Tim GYTR GRT Yamaha WorldSBK +1,772 dtk
14 Remy Gardner AUS Tim GYTR GRT Yamaha WorldSBK +1.818 dtk
15 Lucas Mahias FRA Pucetti Kawasaki +2.391 detik
16 Tarran Mackenzie GBR PETRONAS MIE Racing HONDA Racing +4,571 dtk
Pertengkaran Michael Ruben Rinaldi dan Axel Bassani
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