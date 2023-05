Siaran Live SCTV, Jadwal Liga Champions Leg 2 Babak Semifinal, Inter vs Milan, Man City vs Madrid

Jadwal Liga Champions Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio Leg 2 babak semifinal Inter milan vs AC Milan & Man City vs Real Madrid

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Jadwal Liga Champions yang akan Siaran Langsung SCTV Leg 2 babak Semifinal. Ada empat laga menarik Inter milan vs AC Milan dan Manchester City vs Real Madrid.

Pada babak Semifinal Liga Champion ini akan mulai berlangsung Rabu (17/5/2023) dini hari WIB Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Vidio.com.

Milan memiliki semuanya untuk dilakukan melawan rival Inter, sementara Man City berharap untuk menghilangkan kenangan menyakitkan tersingkir di semifinal musim lalu dari Real Madrid.

Semifinal Liga Champions UEFA berada di tahap tengah dan empat tim yang tersisa berada dalam jarak yang berdekatan final di Istanbul pada 10 Juni.

Kemungkinan kembalinya Leão menawarkan harapan

Milan.

Kehilangan outlet kreatif Rafael Leão karena cedera, hanya melakukan dua percobaan tepat sasaran di leg pertama dan tidak diragukan lagi akan berharap untuk menyambut kembali pemain berusia 23 tahun itu untuk pertandingan ulang.

Penyerang Portugal, yang merayakan ulang tahunnya yang ke-24 pada hari final musim ini, menjadi kekuatan pendorong di balik kemenangan Rossoneri melawan rival sekota mereka pada bulan September, mencetak dua gol dan memberikan assist untuk Olivier Giroud dalam kemenangan 3-2 Serie A.

Rekan setimnya Fikayo Tomori menyatakan setelah kekalahan hari Rabu bahwa "jika kami bermain dengan kekuatan kami, kami dapat memberi mereka waktu yang sulit," dan kembalinya Leão dapat membantu mereka melakukan hal itu.

Acerbi waspada terhadap kebangkitan Rossoneri

Bek Francesco Acerbi bertekad untuk tidak terlalu terpengaruh oleh start cepat timnya Rabu lalu.

Termasuk dua gol Nerazzurri dalam 11 menit pertama dan Hakan Çalhanoğlu membentur tiang tak lama kemudian.

Meskipun menjadi bagian dari lini belakang yang mencatatkan tujuh clean sheet di Liga Champions musim ini angka yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kampanye Inter di kompetisi ini dan tim yang berhasil menutup gawang tetangga mereka dalam tiga pertemuan Derby della Madonnina terakhir.

Acerbi berhati-hati agar ketahuan dengan cara yang sama di tahap pembukaan pertandingan kedua:

"Kami telah membuat satu langkah kecil ke depan, tidak lebih. Mereka dapat melakukan apa yang kami lakukan pada mereka di leg pertama."