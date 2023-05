Jadwal Malaysia Masters dan Link Live Streaming INews TV Semifinal Badminton Sudirman Cup 2023

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Jadwal Badminton dan Link Live Streaming iNews TV semifinal Sudirman Cup 2023. Juga ada Jadwal Malaysia Masters 2023.

Diketahui, Anthony Ginting cs harus menelan kekalahan 0-3 atas tuan rumah, China pada perempat final Sudirman Cup 2023.

Hari ini Piala Sudirman 2023 kembali Siaran Langsung INews TV . Laga Malaysia vs Korea akan dihelat pada pukul 09.00 WIB sedangkan China vs Jepang digelar pada pukul 16.00 WIB. Link Live Streaming RCTI Plus untuk menonton ada di bagian akhir berita.

Sementara, hasil kemarin menambah rekor minor selama dua gelaran berturut-turut. Tim Indonesia selalu gagal di fase perempat final.

Sedangkan untuk agenda selanjutnya para atlet Indonesia dapat memanfaatkan pelipur lara di Malaysia Masters 2023.

Jadwal Malaysia Masterss 2023 akan dimulai pada 23-28 Mei 2023.

Perhelatan tersebut akan mengambil lokasi di Kuala Lumpur, Malaysia.

Hasil drawing pada tanggal 5 Mei 2023 lalu, mempertemukan beberapa pebulutangkis Indonesia dengan lawan kuat.

Pada sektor tunggal putra, Shesar Hiren Rhustavito akan bertemu tunggal nomor satu dunia, Viktor Axelsen.

Shesar dapat berharap kondisi kurang fit yang dialami Axelsen berlanjut.

Pasalnya saat Sudirman Cup kemarin, pebulutangkis Denmark nomor 1 dunia tersebut mundur karena cedera hamstring.

Sedangkan untuk ganda putra, Pramudya Kusumawardhana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan akan bertemu andalan tuan rumah.

Pram/Yeye yang berperingkat 33 dunia bakal menantang Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Perlu diketahui Aaron Chia/Soh Wooi Yik bertengger di peringkat ketiga dunia.