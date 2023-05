Instagram Down Lagi Pagi ini, Ini Permintaan Maaf dan Penjelasan IG Setelah Normal Kembali

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akses ke media sosial instagram down lagi, Senin (22/5/2023) pagi. Kejadiannya merupakan kali media Dalam beberapa hari ini. Sebelumnya instagram down juga pada hari Jumat (19/5/2023) sore waktu Indonesia.

Layanan instagram yang sedang bermasalah bukan cuma dialami warga negara Indonesia, tapi dari seluruh belahan dunia.

Dari situs downdetector.com terpantau Senin Senin pukul 05.54 sudah masuk mengenai laporan adanya masalah pada instagram.

Puncaknya pada pukul 06.45 ada 183.818 laporan Instagram Bermasalah masuk ke situs downdetector.com.

Laporan dari pengguna instagram seluruh dunia mulai turun sekitar pukul 08.00 Wita, hingga hanya sekitar 8.000 laporan.

Lantas, bagaimana pula dengan instagram, apakah ada keterangan resmi dari mereka?

Jika kejadian instagram down pada Jumat sore pekan lalu instagram maupun Meta tidak memberikan keterangan apapun, kali ini melalui akun twitter @InstagramComms mereka menjawab keluhan itu.

“Instagram is back! Sorry for the trouble - we had a brief outage earlier and resolved the issue that caused it.”

“Instagram kembali! Maaf atas masalahnya - kami mengalami pemadaman singkat sebelumnya dan menyelesaikan masalah yang menyebabkannya,” demikian cuit akun yang khusus menjawab keluhan pengguna instagram itu, Jumat (22/5/2023) sekitar puckel 08.00 WIB.

Pantauan BPost pagi ini, instagram sudah bisa diakses lagi. Namun, cuitan di Twitter menanyakan apakah instagram down masih ada sampai pantauan pukul 09.15 Wita.

Mengutip Banjarmasinpost.co.id, Instagram down masih jadi perbincangan di situs microbiologi Twitter.

Sejak Jumat (19/5/2023) siang hingga Jumat malam pukul 20.00 Wita, Twit Instagram tak bisa berfungsi masih ramai.

Heboh instagram tak berfungsi normal pertama kali sejak Kamis (18/5/2023).

Negara yang paling terdampak adalah India, seperti dikutip dari latesly.com.

Keterangan dari aplikasi instagram pengguna yang tidak bisa mengakses, diduga instagram down di sebagian penggunanya. (instagram)

Menurut situs Downdetector, malah akses instagram di India dimulai setelah pukul 12 siang.