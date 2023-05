Jam Tayang RCTI Result Indonesian Idol 2023 Malam Ini, Korbankan Ikatan Cinta dan Kesetiaan Janji

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal tayang dua sinetron RCTI terimbas Result and Reunion Indonesian Idol 2023 malam ini. Acara ini bisa ditonton via Live Streaming RCTI Plus.

Sinetron Ikatan Cinta dan Sinetron Kesetiaan Janji Cinta tak tayang malam ini.

Hal ini seperti diumumkan di akun instagram resmi RCTI.

Seperti Sinetron Kesetiaan Janji Cinta yang biasa tayang pukul 22.45 WIB tak tayang.

Maklum acara Indonesian Idol 2023 mulai tayang pukul 21.00 WIB.

Namun, sinetron itu akan tayang kembali esok harinya.

"Hari ini Kesetiaan Janji Cinta gak tayang dulu yah sahabat oke. Kesetiaan Janji Cinta akan tayang kembali BESOK 23 Mei 2023 pukul 22.45 WIB hanya di RCTI," tulis akun itu.

Baca juga: Nasib Rumah Tangga Dahlia Poland dan Fandy Christian Efek Dugaan Perselingkuhan, Komunikasi Ditutup

Begitu juga Ikatan Cinta, biasa tayang pukul 21.00 WIB, hari ini tak tayang.

Sinetron ini akan tayang lagi esok harinya.

"Hari ini Ikatan Cinta gak tayang yah bestie dan akan tayang kembali besok 23 Mei 2023 pukul 21.00 WIB hanya di RCTI," tulis akun itu.

Sinopsis Ikatan Cinta 21 Mei 2023

Ikatan Cinta Tadi Malam mengisahkan tentang Zara yang menculik Reyna.

Sinopsis Ikatan Cinta 21 Mei 2023 ini untuk yang ketinggalan menonton.

Zara mengawasi rumah Aldebaran saat Nino dan Reyna pergi glamping.