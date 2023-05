Mundur Jadi Asisten Raffi Ahmad, Intip Keadaan Roy Camkoha Usai Cabut dari RANS Enterteinment

BANJARMASINPOST.CO.ID - Presenter Raffi Ahmad sempat mengenalkan sosok Roy Camkoha, salah satu asisten barunya kepada publik.

Suami Nagita Slavina itu memang sempat membuka lowongan asisten pribadi yang bertugas sebagai asisten pribadinya.

Selain Roy, ada tiga lagi asisten yang terpilih antara lain Eveline Ovilia dan Anara Salma serta Hanifah.

Namun, beberapa bulan lalu Roy memutuskan untuk resign. Padahal, ia baru beberapa bulan bergabung di Rans Entertainment.

Keputusan tersebut diambil Roy sebab ingin kembali ke Bengkulu melanjutkan pekerjaannya sebagai konten kreator.

Dari penelusuran Banjarmasinpost.co.id melalui instagram @anarasalma, Jumat (26/5/2023), pada bulan Maret, Anara membagikan kabar soal Roy yang resign.

Sejak Roy resign, ia jadi kehilangan salah satu teman satu timnya di Rans Entertainment.

Maklum selama jadi asisten Raffi, mereka selalu bersama-sama.

"Beberapa hari ini setelah udah ga bareng Roy lagi di team yg sama, jujur kita bertiga kehilangan bgt karena biasa bareng kemana-mana, " ujarnya.

Akan tetapi, Anara dan teman-teman tetap menghargai keputusan Roy.

"But I'm happy for him karena dia memutuskan buat ngelanjutin mimpinya yg besar.. of course, we support him!, " sambungnya.

Anara juga berharap bisa seru-seruan bareng Roy lagi jika sedang sama-sama di Jakarta.

"Kalau ke Jakarta kita tetap bakal main seru-seruan bareng lagi ya Roy keep in touch & see u on top!, " tandasnya.

Lantas bagaimana keadaan Roy sekarang?