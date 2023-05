Jadwal Siaran Live SCTV Liga Inggris Hari ini Brentford vs Man City, Moji Ada Chelsea vs Newcastle

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal siaran langsung (live) bola Liga Inggris yang berlangsung malam ini Minggu (28/5/2023) di stasiun TV SCTV, Moji TV dan TV Online Vidio.com yang merupakan pekan terakhir.

Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 38 malam ini akan digelar serentak pada jam 22.30 WIB.

Sejumlah pertandingan menarik akan mewarnai pekan terakhir Liga Inggris ini, seperti Arsenal vs Wolves, Chelsea vs Newcastle, Brentford vs Manchester City hingga Manchester United vs Fulham.

Stasiun TV SCTV akan menyiarkan satu pertandingan Liga Inggris malam ini, yakni Brentford vs Manchester City.

Sementara Moji TV akan menyiarkan pertandingan Chelsea vs Newcastle.

Meski pekan terakhir dan Man City sudah dipastikan juara, serta tim yang mewakili Inggris ke kompetisi Eropa musim depan sudah diketahui, namun persaingan masih mearik di papan bawah.

Manchester City yang sudah menyegel gelar juara Liga Inggris akan bertandang ke Brentford.

Lalu, Arsenal akan berjuang menutup musim ini dengan kemenangan saat bertemu Wolves di Stadion Emirates.

Manchester United yang sudah memastikan tiket Liga Champions menjamu Fulham.

Laga seru malah tersaji saat Chelsea dan Newcastle United saling bertemu di Stamford Bridge.

Persaingan paling panas terjadi di posisi papan bawah, dimana satu dari tiga tim yang akan menyelamatkan diri dari jeratan degradasi.

Everton, Leeds United dan Leicester City akan melakoni laga penghakimanan pada pekan terakhir, besok malam.

Berikut ini beberapa sorotan menarik yang kemungkinan terjadi pada pekan terakhir Liga Inggris yang dirangkum Tribunnews:

1. Zona Degradasi Memanas