Sheikh Jassim Naikkan Tawaran untuk Dapatkan Manchester United, Jim Ratcliffe Tetap Terdepan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar terbaru datang dari rencana penjualan Manchester United, dimana dilaporkan Jim Ratcliffe tetap menjadi penawar "terdepan".

Jim Ratcliffe dilaporkan tetap paling depan dalam upaya pengambilalihan Manchester United meskipun pengusaha asal Qatar, Sheikh Jassim sudah meningkatkan tawarannya.

Laporan dari Sky News menyebutkan, Direktur perusahaan induk klub membahas proses penjualan pada hari Kamis tanpa memilih untuk memulai negosiasi eksklusif dengan salah satu penawar, kata seorang sumber.

Tawaran Ratcliffe untuk saham mayoritas bernilai antara £5 miliar ($6,2 miliar) dan £5,5 miliar dari Manchester United dan termasuk opsi untuk membeli sisa saham setelah tiga tahun.

Kendaraan investasi Sheikh Jassim, Nine Two Foundation, meningkatkan penawarannya awal bulan ini, menawarkan untuk membeli seluruh klub sebanyak £5,5 miliar, menurut The Guardian.

Keluarga Glazer, pemilik Manchester United juga telah menerima empat tawaran saham minoritas, masih menurut laporan dari Sky News.

Para penawar termasuk Carlyle Group Inc., Elliott Investment Management, dan Sixth Street Partners.

* Pesan Erik ten Hag

Dalam sebuah wawancara sebelum melawan Chelsea tengah pekan lalu, Erik ten Hag memberikan pesan bagi calon pemilik baru Manchester United.

Pelatih asal Belanda ini memperingatkan kepada calon pemilik baru Manchester United bahwa uang tidak dapat membeli kesuksesan begitu saja.

Seperti diketahui, Man United saat ini tengah dalam incaran dua milarder yakni Sir Jim Ratcliffe dan Sheikh Jassim.

Keduanya telah menyatakan kesediaannya untuk berinvestasi pada pemain baru jika mereka mengambil alih di Old Trafford.

Erik ten Hag mengatakan bahwa investasi dalam skuat tidak akan ada artinya jika tanpa strategi di baliknya.

Ten Hag secara tidak langsung menyatakan agar MU belajar dari kesalahan yang dilakukan Chelsea musim ini. Menurutnya, setiap perekrutan harus direncanakan dengan cermat.