Akun Instagram Boy William Hilang Lagi, Gebetan Ayu Ting Ting Disentil Efek Indonesian Idol 2023

BANJARMASINPOST.CO.ID - Beberapa waktu lalu presenter Boy William kehilangan akun instagram gegara sentil Jennie BLACKPINK. Kini gebetan pedangdut Ayu Ting Ting kembali mengalami hal yang sama.

Instagram pribadi pria gebetan putri Umi Kalsum dan Abdul Rozak itu kembali menghilang.

Kali ini, hilangnya instagram Boy terjadi secara tiba-tiba dan tanpa penyebab yang pasti.

Hal tersebut dikuak oleh gebetan ibu Bilqis Khumairah Razak tersebut melalui akun kanal YouTubenya belum lama ini.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari video short dalam kanal YouTube BW Production, Selasa (30/5/2023), instagram Boy kembali menghilang ketika dia berada di Bali.

Boy terkejut tidak bisa log in ketika akan menggunakan instagramnya.

Ia mengaku tidak mengetahui apa penyebab instagramnya bisa hilang.

"Hi guys ini aku Boy William aku lagi di Bali right now dan everything it's okay semuanya aman-aman aja tapi barusan aku try log in to my instagram yang boywilliam17 dan ilang lagi."

"I don't know why I did, gue gak tau," sambungnya.

Boy mengumumkan kejadian ini karena masih banyak pekerjaan yang belum kelar.

Maka dari itu, bagi yang masih mempunyai urusan endorse dengan Boy agar dapat menghubunginya.

Sejumlah warganet ada yang mengaitkannya dengan acara Indonesian Idol 2023.

Ada yang menyebut jika itu Boy berpihak pada satu finalis.

Hal ini yang membuat kemarahan fans satu kontestan.