G20 EMPOWER Luncurkan Pedoman UMKM Perempuan Indonesia Dorong Partisipasi Perempuan di Sektor Swasta

XL AXIATA

Director & Chief Digital Transformation and Enterprise Business Officer XL Axiata sekaligus Chair G20 EMPOWER Indonesia, Yessie D. Yosetya (kiri), Co-Chair G20 Empower Indonesia, Rinawati Prihatinigsih (kedua dari kiri), Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Republik Indonesia, Lenny N. Rosalin (tengah), Spesialis Gender dan Social Impact of World Bank, Jescinta Izevbigie (kedua dari kanan), Economist of World Bank, Marie Christine Apedo Amah (kanan) pada peluncuran pedoman UMKM perempuan Indonesia, yang digelar di Jakarta, Selasa (30/5). Peluncuran pedoman ini sekaligus menjadi tindakan nyata dalam mempromosikan serta memajukan kebijakan terkait pengembangan perempuan dan UMKM.