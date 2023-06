Renan Alves Hattrick saat Lawan Persiba Bantul, Cek Jadwal Lengkap Laskar Antasari Liga 1 2023/2024

BANJARMASINPOST.CO.ID, YOGYAKARTA - Setelah melakukan uji tanding bersama klub lokal Yogyakarta beberapa hari yang lalu, PS Barito Putera kembali melakukan uji tanding melawan Persiba Bantul, pada Sabtu (3/6/2023) malam, di lapangan sepakbola di daerah Yogyakarta.

Dalam laga tersebut, Laskar Antasari menang 10 - 1 atas Persiba Bantul.

Dikutip dari laman Instagram resmi Barito Putera, 10 gol itu dicetak oleh tujuh orang pemain, tiga gol dicetak oleh Renan Alves pada menit ke 8,51, dan 57.

Dua gol dicetak oleh Bagus Kahfi pada menit ke 36 dan 47.

Sedangkan lima gol lainnya dicetak masing-masing satu gol oleh Gustavo Tocantins, Mike Ott, Bagas Kaffa, eEksel Runtukahu dan pemain asing baru Barito Putera dari Brazil, yakni Murilo Mendes.

Sebagaimana yang sudah diketahui, saat ini seluruh pemain asing Barito Putera sudah berkumpul semua di Yogyakarta untuk menjalani pemusatan latihan, mengingat Liga 1 musim 2023/2024 mulai dilaksanakan pada 1 Juli mendatang.

Kendati demikian, beberapa nama yang diisukan sudah deal bersama Barito Putera sampai saat ini masih belum muncul dan diperkenalkan pihak manajemen Barito Putera.

Baca juga: Raffi Ahmad dan Kaesang Banjir Kritik Imbas RANS FC dan Persis, Beda Gerak Barito Putera Hingga PSS

Berikut jadwal Barito Putera di Liga 1 Musim 2023/2024 putaran pertama:

* Pekan Ke-1

Sabtu, 1 Juli 2023

- 15.00 WIB : Persija Vs PSM Makassar

- 19.00 WIB : Bali United Vs PSS Sleman

Minggu, 2 Juli 2023

- 15.00 WIB : Dewa United Vs Arema FC

- 15.00 WIB : Persib Vs Madura United

- 19.00 WIB : Persis Solo Vs Persebaya

- 19.00 WIB : Barito Putera Vs Persita

Senin, 3 Juli 2023

- 15.00 WIB : RANS Nusantara Vs Persikabo 1973

- 15.00 WIB : Persik Vs Borneo FC

- 19.00 WIB : PSIS Vs Bhayangkara FC



* Pekan Ke-2

Jumat, 7 Juli 2023

- 15.00 WIB : Arema FC Vs Persib

- 19.00 WIB : PSS Vs Persis Solo