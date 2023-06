Transfer Pemain Top Kian Panas: Here We Go Asensio ke PSG, Juventus Siap Menguangkan Vlahovic

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar transfer pemain terbaru datang dari Paris Saint-Germain (PSG) yang dilaporkan sudah mendapatkan Marco Asensio, serta Juventus yang siap menguangkan Dusan Vlahovic.

Pertama, soal rumor transfer Marco Asensio dari Real Madrid ke Paris Saint-Germain (PSG) yang tampaknya segera menjadi kenyataan.

PSG dilaporkan akan segera menyelesaikan penandatanganan transfer Asensio.

Hal ini diketahui dari cuitan pakar transfer Fabrizio Romano lewat akun Twitter-nya hari ini, Minggu (4/6/2023).

Romano yang punya ciri khas dengan jargon khas here we go (ini dia) tersebut mengatakan saat ini kesepakatan lisan sudah tercapai antara Asensio dan PSG.

"Paris Saint-Germain akan menyelesaikan penandatanganan Marco Asensio, ini dia - dikonfirmasi. Kesepakatan lisan diberlakukan," tulis Fabrizio Romano.

Romano mengatakan, kontrak Asensio di PSG akan berlaku hingga Juni 2027.

Direktur teknik PSG,Luis Campos disebut berperan dalam transfer Asensio ini.

Penandatanganan kontrak dilaporkan akan digelar pekan depan setelah Asensio melakukan perpisahan secara resmi dengan Real Madrid dan fans.

Kabar Marco Asensio akan bermain Paris Saint-Germain (PSG) menjadi destinasi selanjutnya setelah kontraknya dengan Real Madrid berakhir musim panas ini memang kencang dalam wakru belakangan ini.

Laporan dari The Athletic bahkan menyebutkan, Asensio memiliki perjanjian jangka panjang dengan PSG dan diharapkan menghasilkan € 10 juta (£ 8,5 juta) per tahun antara gaji dan bonus dengan klub Ligue 1.

Kontrak Asensio belum ditandatangani tetapi kepindahan itu diperkirakan akan diselesaikan setelah pertandingan terakhir Madrid musim ini di La Liga, yang berlangsung di Santiago Bernabeu melawan Athletic Bilbao pada hari Minggu.

Pemain internasional Spanyol itu juga menarik minat yang kuat dari klub Liga Premier Aston Villa, yang siap menawarkan alternatif yang menguntungkan tetapi juara Prancis tampaknya telah memenangkan perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya.

Asensio telah bernegosiasi dengan Madrid sejak awal tahun untuk kontrak baru dan memiliki proposal untuk memperpanjang kontraknya sebelum memilih untuk tidak memperbarui apa pun.