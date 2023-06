Satu Kesalahan Raffi Ahmad Urus RANS FC, Pantas Penonton Jauh dari PSS, Persis dan Barito Putera

BANJARMASINPOST.CO.ID - RANS Nusantara FC kembali memulai persiapan. Raffi Ahmad sebagai pemilik klub memperlihatkan kembali aktivitas RANS FC.

Satu di antaranya, skuat RANS Nusantara kembali menggelar latihan.

Hal ini juga diperlihatkan akun instagram resmi klub @rans.nusantara, baru-baru ini.

Dua postingan terlihat. ada latihan games, video kala para pemain beristirahat.

"training day

First Training for this Season

Semoga menjadi awal yang baik untuk musim ini

#RANSKANDIA

#INRANSWETRUST

#RANSLUCKYDAY," tulis akun itu.

Melihat postingan itu, fans malah bingung mencari pemain baru.

Ada juga yang mengungkap satu kesalahan Raffi dalam mengurus RANS.

Yakni, Raffi mengubah nama klubnya dengan menghilangkan kata Cilegon.

Padahal, itu adalah basis suporter tim tersebut.

Akibatnya, penonton di laga RANS FC sangat sedikit, itupun suporter tim tamu.

Ada juga mengkritik manajemen RANS FC yang tak memadai.

@syarif1205: Mana pemain baru nya

@abe.printing: Sebenarnya rans bisa naik ke papan atas kalo management nya bagus, padahal yg punya Sultan semua. Sangat disayang kan

@risky_ristiana: Persiapanya cuman 3 Minggu kurang itupun asing+ pemain lainya blom kmpul