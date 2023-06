Penyebab Raffi Ahmad Batal Naik Haji Tahun 2023 Belum Diungkap, Ayah Cipung : Anggap Belum Waktunya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat dijadwalkan ke Tanah Suci di pekan terakhir Bulan Juni, Raffi Ahmad dan keluarga kini dipastikan batal berangkat haji Tahun 2023 ini.

Penyebab Raffi Ahmad batal berangkat haji Tahun 2023 belum diungkap secara detil.

Namun kepastian itu dibenarkan oleh suami Nagita Slavina, Selasa (13/6/2023).

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Tribunnews.com, Raffi tak menampik merasakan kesedihan usai batal berangkat haji tahun ini.

"Enggak jadi (pergi haji)," kata Raffi Ahmad ketika ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (13/6/2023).

"Udah sering gue beberapa kali ya memang belum waktunya saja," ucapnya.

Raffi tak mau memaksakan untuk berangkat haji jika memang ia bersama keluarga belum siap.

Ia sadar, pergi haji adalah ibadah dan harus dilakukan tanpa paksaan.

Namun, Raffi Ahmad berharap tahun depan ia bisa mendapatkan kesempatan untuk menjalankan ibadah haji, ke tanah suci.

"Jadi intinya belum waktunya saja, kita umrah beberapa kali. Ya anggap aja belum waktunya. Itu kan di undang ke rumah Allah, doakan saja dilain kesempatan bisa," ujar Raffi Ahmad.

