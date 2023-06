Posisi Baim Paula dan Raffi Nagita Tergeser Jess No Limit, Daftar Youtuber Indonesia Tertajir 2023

Sisca Kohl (kiri) dan Jess No Limit (kanan). Posisi Baim Paula dan Raffi Nagita di Bawah Jess No Limit, Ini Daftar Youtuber Indonesia Tertajir 2023.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Posisi Baim Wong dan Paula Verhoeven dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tak lagi nomor 1.

Kini, Jess No Limit yang merajai daftar Youtuber Indonesia berpenghasilan terbanyak pada 2023 ini.

Bahkan, nama Deddy Corbuzier tak ada lagi di daftar 5 besar.

Padahal sebelumnya, dia bersaing dengan Ria Ricis di posisi teratas.

Diketahui, Social Blade merilis urutan YouTuber Indonesia dengan penghasilan terbanyak.

Berdasarkan data Social Blade, Selasa (13/6/2023), penghasilan Jess No Limit berada di rentang USD 28.900-USD 449.100 atau setara Rp 429 juta hingga Rp 6,6 miliar.

Disusul, Raffi Ahmad dengan akun Rans Entertainment di rentang USD 14.800-234.400 atau setara Rp 220 juta hingga Rp 3,4 miliar.

Lalu, dengan jumlah subscribers 17,9 juta, penghasilan Zuni and Family per bulan mencapai sekitar USD 9.700-USD 155.400 atau setara Rp 144 juta hingga Rp 2,3 miliar (kurs Rp 14.863 per dollar AS).

Berikut urutan YouTuber Indonesia penghasilan terbanyak, berdasarkan data Social Blade, Selasa (13/6/2023):

1. Jess No Limit

Jumlah subscribers: 27,9 juta

Jumlah video yang diupload (akumulatif): 2.072

Jumlah penonton (akumulatif): 3,42 miliar

Proyeksi pendapatan per bulan: USD 28.900-USD 449.100 atau setara Rp 429 juta hingga Rp 6,6 miliar