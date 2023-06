Arsenal Siap Pecahkan Rekor Klub untuk Transfer Declan Rice, Arteta Balas Dendam ke Chelsea

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klub Liga Inggris, Arsenal bersiap untuk menyegel £ 110 juta atau Rp 2 triliun lebih untuk transfer Declan Rice.

Pemain baru Arsenal ini, Declan Rice akan menjadi rekor klub di bursa transfer dan Mikel Arteta bisa balas dendam ke Chelsea dan Man United.

West Ham hanya bisa pasrah dengan fakta bahwa Declan Rice telah menetapkan hatinya untuk pindah ke Arsenal di bursa transfer Liga Inggris.

Dan rencana untuk memulai perang penawaran dengan Chelsea, Manchester United, dan Bayern Munich kemungkinan besar akan dibatalkan oleh pemenang Liga Konferensi Eropa.

Bos Hammers David Moyes diketahui lebih memilih kesepakatan dengan Chelsea yang melibatkan Conor Gallagher sebagai bagian pertukaran.

Namun Declan Rice telah menegaskan bahwa dia tidak tertarik untuk kembali ke klub yang melepasnya pada usia 14 tahun.

Juara Jerman Bayern juga telah menghentikan pengejaran mereka terhadap bintang Inggris berusia 24 tahun itu setelah diberi tahu bahwa Rice ingin tetap di Liga Premier.

Manchester United juga enggan menghabiskan banyak uang untuk membeli gelandang bertahan lain setelah membeli Casemiro £ 60 juta musim panas lalu.

Itu telah membuka jalan bagi Arsenal untuk menyelesaikan penandatanganan prioritas mereka musim panas ini dan negosiasi dengan West Ham sekarang berada pada tahap lanjutan.

Dikutip dari the sun, Kamis (15/6/2023),

The Gunners ingin membayar sebesar £90 juta untuk Rice, yang merupakan sebuah rekor untuk Arsenal, sementara The Hammers menghargainya sebesar £110 juta.

Diharapkan kedua klub akan menyetujui kompromi £100 juta, dengan potensi tambahan £10 juta dalam pembayaran bonus dan tambahan.

Belum ada tawaran resmi yang dibuat oleh Arsenal, yang tidak senang dengan cara transfer Januari mereka untuk Mykhailo Mudryk dan Moises Caicedo dimainkan ketika serangkaian tawaran ditolak secara terbuka.

Arsenal akhirnya kalah dari Chelsea untuk Mudryk dan Moises Caicedo tetap bertahan di Brighton.

Tim asuhan Mikel Arteta sekarang lebih memilih untuk tetap melakukan pembicaraan rahasia dengan West Ham.