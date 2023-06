Penyebab Choi Siwon Datangi Raffi Ahmad dan Nagita Kala di Korea, Panggil Ayah Rayyanza Mas Agung

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertemuan pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dengan artis Korea Choi Siwon tengah mencuri perhatian.

Pasalnya artis Korea berwajah mirip putra sulung Raffi dan Nagita, Rafathar Malik Ahmad tersebut mengabarkan akan datang ke Indonesia.

Siwon mengaku sangat ingin datang ke Indonesia kembali.

Hal tersebut disampaikan oleh Siwon saat bercengkrama dengan Raffi dan Nagita baru-baru ini.

Member boy band Super Junior bernama asli Choi Si-won tersebut memang cukup dekat dengan Raffi dan Nagita.

Siwon pernah ke rumah orangtua Rayyanza Malik Ahmad itu ketika berkunjung ke Indonesia.

Bahkan, Raffi juga mempunyai panggilan khusus untuk Siwon yaitu Mas Agung.

Menariknya, penyanyi kelahiran Seoul Korea Selatan tersebut rela menemui Raffi dan Nagita disela-sela kesibukannya.

Siwon rela mendatangi Raffi dan Nagita yang sedang makan di restoran lalu bertegur sapa sebentar kemudian kembali bekerja.

“We Love You "Mas Agung" @siwonchoi

He is so kind

Meskipun dia lagi sibuk banget, dia sempetin nemuin kita lagi makan di restoran cuman sekedar 5 menit dan dia kembali kerja lagi.... Superrrrr Kind Terimakasih @siwonchoi semoga rezeki Mas Agung tambah berkah, “ terang instagram @raffinagita1717 melalui caption.

Mengejutkannya lagi, Siwon mengatakan bila dia akan ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Siwon kepada kedua orangtua Rayyanza Malik Ahmad.