Posisi Natasha Wilona di Hati Verrell Bramasta Kini, Ternyata Nomor 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hubungan aktor Verrell Bramasta dan Natasha Wilona masih saja jadi perhatian.

Apalagi, keduanya kerap bersama meskipun sudah putus sebagai sepasang kekasih.

Nah, baru-baru ini, Verrell Bramasta mengungkap posisi Natasha Wilona di hatinya.

Asmara Natasha Wilona dan Verrell Bramasta memang telah berakhir sejak 2019 lalu.

Namun kedekatan keduanya masih kerap terlihat, bahkan baru-baru ini Verrell Bramasta mengungkap pujiannya untuk Natasha Wilona.

Melansir YouTube BW, Senin (19/6/2023), Verrell menyebut nama Natasha Wilona ketika mengungkap selebritis favoritnya pada urutan kedua.

"Number two would be Natasha Wilona (Nomor dua adalah Natasha Wilona)," ucap Verrell Bramasta.

Memakai kemeja putih dan celana abu-abu serta jaket merah, Verrell menyebut bahwa mantan kekasihnya itu memberinya banyak pelajaran.

Salah satunya pengetahuan dalam bekerja di industri hiburan tanah air.

"She taught me a lot of things in this industry (Dia mengajarkanku banyak hal dalam industri ini)," kata Verrell Bramasta.

Menjalani hubungan asmara selama kurang lebih dua tahun lamanya, Verrell pun mengungkap pujiannya pada Wilona.

Ia menyebut bahwa aktris 24 tahun yang kini menjadi sahabatnya itu perempuan yang cantik dan pandai.

"She is very smart, very nice, she is very realistic (Dia orangnya sangat pandai, sangat baik, dia orang yang sangat realistis)," ujar Verrell.

Masih menjalin kedekatan sampai saat ini, Verrell pun beberapa kali mengaku bahwa ia sering curhat pada Wilona.