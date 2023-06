Jadwal Bola Live TV: Indosiar Ada PSS vs Persib, Persija di ANTV, Streaming PSIS vs Phnom Penh?

Banner jadwal uji coba Liga 1 PSIS vs Phnom Penh Crown, Sabtu (24/6/2023. Belum ada konfirmasi resmi di stasiun TV apa pertandingan uji coba PSIS vs Phnom Penh Crown disiarkan langsung, termasuk apakah live streaming di Youtube PSIS TV atau tidak. Berikut ini jadwal lengkap bola uji coba Liga 1 di stasiun TV Indonesia, ada PSS vs Persib di Indosiar hingga Persija vs Ratchaburi FC di ANTV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut jadwal sepak bola uji coba Liga 1 dimana ada di stasiun TV Indosiar akan menyiarkan dua pertandingan, sedangkan ANTV satu pertandingan.

jadwal uji coba klub Liga 1 siarna di tv pekan ini diwarnai laga-laga menarik seperti Persis vs Persebaya, Persija vs Ratchaburi FC , PSS vs Persib hingga PSIS vs Phnom Penh.

Stasiun tv Indosiar menyiarkan dua pertandingan uji coba klub Liga 1 pekan ini, yakni laga Persis vs Persebaya yang berlangsung hari Sabtu (24/6/2023) dan laga PSS vs Persib pada Minggu (25/6/2023) malam WIB.

Sementara itu Persija Jakarta sendiri masih akan melakoni satu laga uji coba sebelum mengarungi Liga 1 2023/2024 dengan melawan klub asal Thailand, Ratchaburi FC yang akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, kota Bekasi

Jadwal uji coba Persija vs Ratchaburi FC adalah pada hari Minggu (25/6/2023) yang akan tayang lewat siaran langsung stasiun TV ANTV mulai jam 19.00 WIB.

Laga Persija vs Ratchaburi FC juga bisa ditonton gratis lewat Live Streaming YouTube ANTV.

Sementara itu, PSIS Semarang akan melawan klub asal Kamboja, Phnom Penh Crown pada hari Sabtu (24/6/2023) sore.

Rencananya, pertandingan uji coba ini sekaligus launching team PSIS Semarang yang akan berlangsung di Stadion Jatidiri, Kota Semarang.

Menurut Yoyok Sukawi selaku Chief Executive Officer (CEO) PSIS, kepastian ini didapat setelah segala proses administrasi dari tim Phnom Penh Crown FC telah selesai.

“Alhamdulillah ijin rekomendasi launching dan friendly match serta segala proses administrasi dari Phnom Penh Crown FC sudah beres dan akan digelar dengan penonton. Acara akan berlangsung pada 24 juni 2023 dimulai jam 17.00 – selesai,” tutur Yoyok Sukawi pada Rabu (21/6) dikutip dari laman resmi PSIS Semarang.

“Terkait detail rundown acara launching dan jam kick off akan kami rilis selanjutnya termasuk soal ticketing,” lanjutnya.

Phnom Penh Crown sendiri dipastikan akan membawa kekuatan penuh termasuk pemain-pemain mereka yang masuk ke dalam skuat Timnas Kamboja dan lima legiun asing juga dipastikan akan dibawa.

Belum ada konfirmasi resmi di stasiun TV apa pertandingan uji coba PSIS vs Phnom Penh Crown ini akan disiarkan langsung.

Jam kick off laga PSIS vs Phnom Penh Crown pada pukul 19.30 WIB sama dengan laga uji coba Persis vs Persebaya yang disiarkan di Indosiar.