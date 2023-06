Dukung Gaya Berkendara Semakin Berkelas, Yamaha Hadirkan Apparel dan Aksesoris Classy Yamaha

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Perkembangan gaya hidup turut mempengaruhi kebutuhan pengendara sepeda motor, termasuk dalam mengakomodir gaya dan kenyamanan saat berkendara.

Tanggap akan hal tersebut, Yamaha melengkapi eksistensi produk Classy Yamaha sebagai kategori pilihan skutik fashionable bagi pengendara yang mengutamakan gaya berkendara dengan menghadirkan apparel dan aksesoris dalam berbagai variasi berupa helm, polo, t-shirt, jaket, topi, dan gantungan kunci.

“Untuk memperkuat karakter produk Classy Yamaha sebagai skutik pilihan masyarakat Indonesia yang berorientasi pada gaya hidup, maka kami menghadirkan koleksi apparel dan aksesoris Yamaha dengan desain premium serta sentuhan modern masa kini. Hal ini turut mendukung para konsumen yang ingin tampil semakin stylish dalam menyesuaikan gaya berpakaian dengan karakter motor yang digunakan. Sehingga menciptakan pengalaman berkendara semakin menyenangkan dan berkelas,” tutur Agung Budi Raharja, General Manager Part Operation Division (POD) PT Yamaha Indonesia Motor Mfg

Yamaha turut berpartisipasi meramaikan Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2023 dengan menghadirkan pameran sepeda motor unggulan, acara hiburan, program spesial, sekaligus koleksi produk apparel dan aksesoris asli Yamaha selama tanggal 14 Juni – 16 Juli 2023.

Sesuai dengan tema The Next Level of Pride and Style, deretan produk yang dihadirkan mendukung gaya berkendara konsumen semakin berkelas.

Yamaha-Helm-silver. (YAMAHA INDONESIA)

Salah satunya melalui produk apparel dan aksesoris Yamaha yang menyesuaikan karakter premium produk Classy Yamaha.

Berikut informasi mengenai daftar harga aksesoris dan apparel Classy Yamaha yang berlaku sejak tanggal 2 Juni 2023 :

1. Classy Helmet (New)

Mengusung gaya berkendara stylish, Classy Yamaha menghadirkan apparel terbaru helm Grand Filano dengan kombinasi sentuhan premium dan retro yang tertuang dalam 5 varian warna helm, yaitu white, blue, silver, cream, dan navy.

Kelima varian helm ini yang tersedia dalam 3 ukuran M, L, dan XL dibanderol seharga Rp 260.000*.

2. Classy Polo Shirt (New)

Menambah gaya berkelas sekaligus mendukung kenyamanan dalam menemani keseharian pengendara sepeda motor, Yamaha menghadirkan Classy Polo dibalut bahan premium sehingga membuat nyaman digunakan.

Yamaha-Polo-Classy. (YAMAHA INDONESIA)

Semakin mencerminkan karakter berkelas, desain simple dengan sedikit sentuhan logo minimalis khas Classy Yamaha di bagian dada meningkatkan tampilannya semakin berkelas.

Classy Polo Shirt hadir dengan 2 varian warna Navy dan Dull Blue serta tersedia dalam ukuran M, L, XL, dan 2XL yang dibanderol dengan harga terjangkau Rp 150.000*.