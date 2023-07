Jadwal Siaran Bola Liga 1 Hari Ini: Live Indosiar Persija vs PSM dan Persik vs Borneo, PSIS di Vidio

PSM Makassar di Kualifikasi LCA 2023. Jadwal Siaran TV Bola Liga 1 Hari Ini: Persija vs PSM dan Persik vs Borneo FC Live Indosiar, PSIS Semarang Tayang Streaming Vidio.com.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Jadwal Bola Liga 1 2023/2024 Pekan 1 hari ini. Ada laga Persija Jakarta vs PSM Makassar dan Persik Kediri vs Borneo FC yang Siaran Langsung Indosiar.

Juga ada laga PSIS Semarang vs Bhayangkara FC dan RANS Nusantara FC vs Persikabo 1973 yang tayang Live Streaming Vidio.com.

Liga 1 hari ini akan menghadirkan laga bigmatch antara Persija Jakarta vs PSM Makassar, Senin (3/7/2023).

Duel Persija vs PSM Makassar ini akan menarik banyak pasang mata.

Kedua tim tersebut bersaing ketat untuk menjadi juara di musim lalu.

Namun pada akhirnya PSM yang berhasil memenangkan Liga 1, sedangkan Persija harus puas menjadi runner up.

Laga ini sebenarnya direncakan digelar pada Minggu (2/7) kemarin, namun karena suatu hal harus diundur satu hari.

Duel antara tim juara melawan runner up Liga 1 2022/2023 ini digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada Senin (3/7/2023) pukul 19.00 WIB.

Laga ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi Persija yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri, The Jakmania.

Sejauh ini, dari lima laga yang telah digelar, ada tiga tim yang menjadi tuan rumah namuin meraih hasil minor.

Yakni, Bali United yang kalah di laga pembuka saat menjamu PSS Sleman 0-1, lalu Persis Solo kalah 2-3 dari Persebaya kemudian Persib Bandung yang ditahan imbang 1-1 Madura United.

Adapun dua tim yang meraih kemenangan yakni Barito Putera yang menang 2-0 melawan Persita Tangerang, lalu Dewa United yang menang 1-0 dari Arema FC.

Selain duel panas Persija vs PSM Makassar, ada pula tiga laga lain yang bakal digelar di hari yang sama, yakni Persik Kediri vs Borneo FC dan Rans Nusantara vs Persikabo 1973 yang akan memulai kick off pukul 15.00 WIB.

Sedangkan satu laga lain yang digelar yakni PSIS vs Bhayangkara FC, yang akan memulai kick off dengan waktu yang sama dengan duel Macan Kemayoran vs Juku Eja, pukul 19.00 WIB.