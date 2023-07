Lepas dari Ayu Ting Ting, Ini Nasib Karier Shaheer Sheikh di India, Duet Kembaran Katrina Kaif

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lepas dari penyanyi dangdut Ayu Ting Ting, begini nasib karier aktor India Shaheer Sheikh sekarang.

Ya, dulu gebetan presenter Boy William itu sempat dikaitkan dengan sejumlah aktor India termasuk Shaheer Sheikh dan Shashank Vyas.

Malah, Ayu Ting Ting pernah menjalin hubungan asmara dengan Shaheer Sheikh.

Hubungan Ayu Ting Ting dan Shaheer Sheikh kandas gegara banyak faktor salah satunya status sang pedangdut yang sudah beranak satu alias janda.

Bahkan, Shaheer Sheikh kini telah menikah dengan Ruchikaa Kapoor dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.

Lantas bagaimana keadaan Shaheer Sheikh saat ini?

Berdasarkan penelusuran Banjarmasinpost.co.id dari instagram resmi milik Shaheer Sheikh, Rabu (5/7/2023), kini Shaheer Sheikh masih menggeluti bidang tarik suara.

Artis India berparas tampan tersebut bahkan baru saja merilis lagu barunya duet dengan penyanyi blasteran India Australia yakni Amy Aela.

Lagu baru tersebut berjudul Khwabon Ka Tu Hai Rehguzar baru dirilis baru-baru ini.

"New song Khwabon Ka Tu Hai Rehguzar with @shaheersheikh add to your playlist in Spotify!

@venuesworlddent

@shaheernsheikh

@amyaela

@rupalikashyapofficial

@iamrajbarman

@jigarmulani

@dhruwal.patel

@nayan__12, " terang melalui caption @amyaela menandai @shaheernsheikh.

Wajah Amy Aela sendiri jadi sorotan karena mirip dengan Katrina Kaif.

Bahkan, tak sedikit penggemar yang mengira Amy adalah Katrina.

Berikut ini beberapa cuplikan video klip lagu baru Shaheer Sheikh tersebut.