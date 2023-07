Jadwal Jam Siaran Live Indosiar Liga 1 Hari Jumat ini PSS vs Persis, Arema vs Persib, Tyronne Absen

Klasemen Liga 1 2023/2024. Berikut ini adalah jadwal siaran langsung (live) stasiun TV Indosiar pekan ke-2 sepak bola Liga 1 2023/2024 yang akan mulai hari Jumat (7/7/2023) ini, dibuka laga PSS vs Persis dan Arema vs Persib Bandung, berikut lengkapnya.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal siaran langsung (live) stasiun TV Indosiar pekan ke-2 sepak bola Liga 1 2023/2024 yang akan mulai hari Jumat (7/7/2023) ini.

Sejumlah pertandingan menarik akan mewarnai jadwal Liga 1 pekan ini yang akan tayang di Indosiar, mulai dari Arema vs Persib Bandung, Persebaya vs Barito Putera, hingga Persikabo vs Persija Jakarta.

Sebanyak enam pertandingan Liga 1 pekan ini akan tayang di Indosiar.

Laga pekan 1 Liga 1 2023/2024 hari Jumat ini akan dibuka laga PSS vs Persis dan Arema FC vs Persib Bandung. Kedua pertandingan tersebut tayang di Indosiar.

Keesokan harinya, Sabtu (8/7/2023), empat pertandingan Liga 1 tersaji dimana dua diantaranya tayang di Indosiar, yakni Persebaya vs Barito Putera dan Borneo FC vs Bali United.

Sedangkan dua laga Liga 1 lainnya, yakni PSM vs Dewa United dan Persita vs PSIS tayang lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

Sementara hari terakhir pekan 2 Liga 1, Minggu (9/7/2023) akan diwarnai dua pertandingan Madura United vs Persik dan Persikabo vs Persija Jakarta.

Sementara satu pertandingan lainnya, Bhayangkara FC vs RANS akan tayang di Vidio.com.

Seluruh pertandingan Liga 1 juga bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

Berikut jadwal Liga 1 2023/2024 pekan 2

Jumat, 7 Juli 2023

Pukul 15.00 WIB - PSS Sleman vs Persis Solo (live Indosiar)

Pukul 19.00 WIB - Arema FC vs Persib Bandung (live Indosiar)

Sabtu, 8 Juli 2023